Wat is de beste wasmachine voor huishoudens van vijf personen of meer? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

In een groter huishouden was je vaak heel wat af. Een wasmachine met een grotere trommel is dan aan te raden. Bestaat jouw huishouden uit vijf of meer personen? Dan is een wasmachine waar je tenminste 8 kilo was in kwijt kan een goede keuze.

De Consumentenbond test wasmachines onder andere op schoonwassen, spoelen, centrifugeren, energie- en waterverbruik en programmaduur. In totaal zijn er 190 wasmachines getest die goed verkrijgbaar zijn.

Binnen de categorie wasmachines voor grotere huishoudens is een machine van Samsung de Beste uit de Test. De Beste Koop is een model van Siemens.

De Samsung is een zeer uitgebreide en luxe wasmachine. Hij heeft veel mogelijkheden en programma's en je kunt hem bedienen met een app. En dat allemaal voor een redelijk betaalbare prijs.

Wassen doet hij uitstekend, zowel katoen als synthetische was. Hij spoelt goed na het wassen en daar zijn veel andere machines minder goed in. Ook centrifugeert hij goed.

De machine heeft een koolborstelloze motor en is daardoor redelijk stil.

Nadeel is wel dat de wasprogramma's best lang duren. Katoen duurt zo'n 3,5 uur en synthetisch zo'n 2,5 uur. Je kunt wel kiezen voor kortere programma's.

Hij behoort niet tot de zuinigste wasmachines. Met normale wasprogramma's verbruikt hij aardig wat water en energie.

NB.: Er kwamen meer wasmachines als Beste uit de Test. We lichten hier de wasmachine uit die het laagst geprijsd is.

De Siemens is een wasmachine die uitblinkt in de prijs-kwaliteitverhouding. Voor een wasmachine van dit formaat is hij heel gunstig geprijsd. Deze wasmachine heeft wel een iets kleinere trommel dan de Beste uit de Test, maar nog steeds groot genoeg voor een wat groter huishouden.

De machine wast en centrifugeert goed. Hij heeft veel wasprogramma's, maar een programma voor voorwas ontbreekt.

Hij is wat minder goed in spoelen, zoals veel andere wasmachines. Je kunt wel kiezen om een extra spoeloptie te gebruiken of het speciale spoelprogramma te draaien.

De wasprogramma's duren ook wat lang. Het programma voor katoen duurt ruim drie uur. Er is wel een speedoptie, maar daarmee verbruik je veel meer energie en water.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.