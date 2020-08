Wat is het beste matras? En welk matras heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een matras moet in de eerste plaats goede ondersteuning bieden. De juiste ondersteuning is afhankelijk van je slaaphouding en je gewicht. En heb je het snel koud of juist warm in bed? Dan kun je kiezen voor een specifiek warmer of kouder matras.

De Consumentenbond test matrassen op onder meer lichaamsondersteuning, vocht- en luchtdoorlating en levensduur. Er zijn in totaal 24 verkrijgbare matrassen getest.

Een matras van Emma is de Beste uit de Test en eentje van Meradiso (Lidl) is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Emma O2 Richtprijs: 500 euro

Testoordeel: 7,7

Materiaal: een laag koudschuim, een laag traagschuim en een laag koudschuim bovenop.

Tijk mag in de wasmachine: Ja

Het matras springt eruit doordat het simpelweg erg lekker ligt. Dat komt vooral door de goede drukverdeling. Het matras biedt ook goede ondersteuning, vooral voor rugslapers, en is beschikbaar in één hardheid.

De levensduur van het matras is uitstekend en de vochtdoorlatendheid is goed. Goede vochtdoorlatendheid is belangrijk als je veel transpireert in bed.

De tijk is afneembaar en je kunt hem wassen op maximaal 60 graden. Een nadeel is dat hij niet omkeerbaar is van boven- naar onderkant. Wel kun je hem draaien van hoofdeind naar voeteneind.

De Emma O2 was de afgelopen periode helaas slecht verkrijgbaar. Je kunt hem nu weer bestellen. Wel moet je vaak nog rekening houden met een wat lange levertijd.

Het matras van de Lidl is een goed en zeer betaalbaar alternatief. Let wel goed op: dit is de versie met hardheid 2. Er is ook een versie met hardheid 3, maar die scoort lager en is geen Beste Koop.

Het matras biedt goede ondersteuning, vooral voor rug- en buikslapers. Hij ligt wel wat minder comfortabel dan de Beste uit de Test. De vochtdoorlatendheid is redelijk.

De levensduur is uitstekend en hij is omkeerbaar van boven- naar onderkant. De tijk kun je afnemen en wassen op maximaal 60 graden.

Een nadeel is dat hij niet draaibaar is van hoofdeind naar voeteneind.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.