Heerlijk, het is zomer! Kun je na een dag hard werken wel een moment van rust gebruiken en wil je daarom van jouw tuin of terras de ideale loungeplek maken? Met de juiste styling van vtwonen ga je vanzelf een versnelling lager.

Comfortabele loungestoel

Een beetje lanterfanten loont. Dagdromen maakt je creatiever en zorgt ervoor dat je daarna beter kunt focussen. Dus waar wacht je nog op… nestel jezelf tijdens de lunch of na een dag hard werken in een comfortabele stoel. Een luxe loungebank met veel kussens in combinatie met onbewerkte houten meubels geeft meteen het Franse gevoel. Wil je je terugtrekken met een boek? Dan is een lounge- of hangstoel ook een goed idee.

Buiten eten

Naast loungen in de tuin, is buiten eten ook gezellig op een zomerse dag. Deze zelfgemaakte houten buitenkeuken (bekijk hier de werkbeschrijving en video) komt hierbij goed van pas. Gasfles, barbecue, houtskool, achter de deurtjes van een buitenkeuken is genoeg ruimte om je outdoor keukenspullen in op te bergen.

Mooie spullen zoals manden, schalen en snijplanken mogen daarentegen wel gezien worden en krijgen een mooie plek in de open vakken van de buitenkeuken.

Aan tafel met zomerse accessoires

Voordat je eten en drinken op tafel zet, mag de tafel mooi gedekt worden met zomerse accessoires. Lampionnen in de bomen en citrusfruit op tafel geven een zomers gevoel. Blank houten stoelen, wit servies en een linnen tafelkleed dat door elk zomerbriesjes wordt opgetild, maken de tuin- en tafelstyling compleet.

Frans gevoel

Een grote tuin hoef je niet te hebben, ook van een klein balkon kun je de ideale loungeplek maken. Dat begint bij goede buitenmeubels, zoals een zelfgemaakte palletbank, loungestoel, inklapbare stoelen of een bistroset en kleine bijzettafels die gemakkelijk te verplaatsen zijn. Steeds meer merken maken leuke buitenspullen die een klein balkon gezellig maken. Denk aan een balkonbar! Je hoeft hem alleen aan de reling van je balkon te hangen en loungen maar.