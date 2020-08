Over de hele wereld reizen zit er nu even niet in. De oplossing: ga op wereldreis in je eigen huis. Vtwonen laat zien hoe je alle souvenirs die je de afgelopen jaren hebt verzameld (en nu ergens stof liggen te verzamelen) een mooie plek geeft in je interieur.

Op de plank

Een wandplank is de perfecte plek om al je souvenirs ten toon te stellen. Biedt één plank onvoldoende ruimte voor al je schatten? Neem dan een extra lang exemplaar of kies voor twee planken waarvan één plank de hoek om gaat. Je kunt er ook voor kiezen om meerdere planken onder elkaar op te hangen. Om rust in huis te creëren verf je de planken in dezelfde tint als de muur.

Achter glas

Een vitrine of stolp lenen zich perfect voor de meest bijzondere schatten. Je souvenirs staan hier veilig achter glas, maar zijn toch van alle kanten te bewonderen. Staat er nog ergens een oude glazen kast op zolder? Voor weinig geld geef je hem een nieuwe uitstraling.



Eenmaal opgeknapt, biedt de kast genoeg plek voor glanzende materialen als glas en geglazuurd aardewerk. Die weerkaatsen zonlicht en zorgen daarmee voor een lichtere sfeer. De ideale zomerstyling-truc!

In de letterbak

Kleine souvenirs komen prachtig tot hun recht in een letterbak. Je kunt hem zelf maken, maar op veel plekken, denk bijvoorbeeld aan Marktplaats, kun je ook ongetwijfeld een mooi exemplaar vinden. Voeg na elke reis steeds een paar andere dingen toe voor een levendig geheel. Zo creëer je je eigen mini-museum aan de wand. Door twee letterbakken - met inhoud - in een kamer te zetten, kleed je meteen de hele ruimte aan.

Zo geef je je souvenirs een mooi plekje. (foto: vtwonen)

Aan de muur

Van vakantiefoto's terugkijken wordt iedereen blij. Plak ze daarom in een mooi boek of - nog leuker! - hang ze aan de muur, zodat je dagelijks naar de mooie herinneringen kan kijken. Je kunt voor een ijzeren rek kiezen waar je foto's in kunt steken of met clipje of knijpertje aan vast kan maken. Ook mooi: hang de muur vol met ingelijste foto's. Om chaos te voorkomen, kun je voor zwart-wit foto's gaan.