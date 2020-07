In een kleine ruimte kun je ook veel ruimte creëren. Ben je benieuwd hoe je een kleine ruimte groter laat lijken? Van een grote spiegel tot multifunctionele meubels: vtwonen geeft een paar ruimtebesparende ideeën.

XL spiegel

Plaats een spiegel in de kamer. Door een grote spiegel in een kleine ruimte te plaatsen, neem je je ogen in de maling, omdat je denkt dat de ruimte doorgaat om de hoek. Belangrijke tip: ruim goed op. Als er aan de ene kant van de kamer veel rommel staat, zie je dat in de spiegel terug en wordt de rommel ineens twee keer zo veel.

Groeperen

Opruimen is belangrijk, maar je hoeft natuurlijk niet alles achter kastdeuren te stoppen. Persoonlijke spullen zorgen er juist voor dat het jouw huis is. Het kan wel helpen om je spullen te groeperen door persoonlijke spullen op thema bij elkaar te zetten. Zoals planten bij elkaar op één plek, of al je souvenirs van vakanties. Dat zorgt voor rust.

(Foto: vtwonen)

Eenheid schept rust

Denk goed na over je kleurgebruik. Kies niet voor te veel felle kleuren in je huis. Wat betreft de vloer: kies een basiskleur - niet te druk - en laat de vloer meteen doorlopen in al je vertrekken. Kies daarnaast voor dezelfde gordijnen in alle ruimtes. Kortom: creëer eenheid in alle kamers. Zo lijkt een ruimte echt groter.

Ronde vormen

Wissel grote meubels, zoals de bank, af met meubels op pootjes of zwevende meubels. Kies voor lichte kleuren, slanke vormen en hoge pootjes. Haal je meubels daarnaast iets van de wand af. Zo creëer je meer lucht in huis. Dat geldt ook voor de eettafel. Een ronde eettafel is vanwege haar vorm ideaal in een kleine ruimte.

Slim indelen

Heb je een nis? Plaats er een plank tussen en je hebt meteen een leuke boekenkast. Of gebruik een kist als salontafel, dat is ook weer een mooie opberger. Door je bed te verhogen, kun je onder het bed veel spullen als winterkleding kwijt. Woon je echt heel klein? Plaats je bed dan heel hoog. Zet er een bureau onder en voilà: werkplek en slaapkamer ineen.

Benieuwd naar meer tips voor een klein huis? Lees hier vier belangrijke do's-and-don'ts voor iedere kleine ruimte in huis.