Zélf iets maken in plaats van kopen is leuk en gaat ook nog eens verveling tegen. Van een kippenhok bouwen tot een eettafel maken: hoe ga je te werk? We vragen tips aan doe-het-zelvers en makers die van wanten weten.

Wie : John Steenbrink (74)

: John Steenbrink (74) Heeft gebouwd : Voederplatform voor vogels

: Voederplatform voor vogels Dat duurde : 'Ik heb er twee dagen over gedaan, maar ik ben met pensioen'

: 'Ik heb er twee dagen over gedaan, maar ik ben met pensioen' Prijskaartje: Circa 7 euro, hout was er nog

Dit ziet er deels zelfgemaakt, deels gekocht uit.

"Ja, ik heb de stalen kooi en het voederbord bij de kringloop gekocht, de rest heb ik zelf gebouwd. Ik heb er al een stuk of zes gemaakt, voor familie en bekenden. Ze vinden het heel leuk, en de vogels ook! Je kunt het overal neerzetten, zoals voor het raam."

Komen er veel vogels op af?

"Ja, veel koolmeesjes. We hadden een nestkastje. Inmiddels zijn ze uitgevlogen maar ze komen terug om op het plankje te eten. Ook komen er veel mussen. En vogeltjes waar ik de naam niet van weet. Ik heb er expres een kooi overheen gemaakt, zodat grote vogels, zoals duiven, niet al het eten kunnen opeten."

Wat voert u de vogels?

"Gemixt graan. Soms ook brood en pindakaas. Een bakje water past er ook onder. Je kunt de kooi bovenaan optillen, daar heb ik een houtje bevestigd in de vorm van een hart. Er zitten twee haakjes op het platform, zodat de kooi goed blijft staan. Je zou ook een paar houten blokjes aan de rand kunnen bevestigen."

Wat heb je nodig voor dit voederplatform? Houten balken

Houten planken

Decoupeerzaag

Gatenzaag

Boor

Schroeven

Schuurpapier

Stukje metaal of aluminium

Voederschaal

Eventueel een kooi

Het onderstel van het voederplatform. (Foto: privécollectie)

Hoe zet je het in elkaar?

"Het platform bestaat uit drie planken naast elkaar, die ik aan de onderkant met dwarse planken aan elkaar vast heb geschroefd. Daarna heb ik een cirkel getrokken ten grootte van de kooi en het met een decoupeerzaag uitgezaagd."

"Het onderstuk heb ik gemaakt van twee houten balken. Die heb ik eerst schuin afgezaagd aan de zijkant. Daarna heb ik aan het midden bij allebei er een stuk uitgehaald, zodat ze in elkaar passen. Aan de onderkant maak je dan een gat, waar een schroef door beide balken heen gaat. Voor de stevigheid heb ik nog twee ronde schijfjes onder elke punt geplaatst, die heb ik uitgezaagd met een gatenzaag."

"Het onderstuk schroef je aan een grote balk. Boven aan deze balk heb ik nog twee andere balkjes geschroefd, zodat daar het houten platform op kan worden geschroefd. Eventueel kun je het hout bewerken met beits of verf, maar ik vind het onbewerkt mooier. Deze op de foto heb ik toevallig wel bewerkt met olie."

"De voederschaal heb ik in het midden vastgeschroefd op de plank. De kooi is eigenlijk een hangmand voor planten geweest. Ik heb de bovenkant eraf gezaagd met en ijzerzaag. Aan de onderzijde van de kooi zit een aluminium plaatje met een gaatje in het midden. De schroef gaat door het aluminium plaatje door de deksel en in het houten hartje."

Wat zijn uw tips voor het bouwen?

"De rondjes onderaan zijn belangrijk voor de stevigheid. Hij staat stevig, alhoewel, als er een duif op zit, wiebelt het een beetje. Het bouwen kan in een uurtje of vier, maar ik heb er lekker lang over gedaan. Telkens pauze houden, koffie drinken. Ik vind het echt leuk om te maken. Wil je er ook één voor je verjaardag?"