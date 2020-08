Zélf iets maken in plaats van kopen is leuk en gaat ook nog eens verveling tegen. Van een kippenhok bouwen tot een eettafel maken: hoe ga je te werk? We vragen tips aan doe-het-zelvers en makers die van wanten weten.

Wie : Herman Bosch (54)

: Herman Bosch (54) Heeft gebouwd : Een onderstuk voor een pizza-oven

: Een onderstuk voor een pizza-oven Dat duurde : Een middag

: Een middag Prijskaartje: Circa 1.000 euro

Duur pizzaatje!

"Ja, en de oven was ook nog eens 1.500 euro. Maar het bevalt zo goed! We besloten door de coronacrisis niet op vakantie te gaan en ons geld te besteden aan een nieuw tuinhuisje en deze pizza-oven. Nu kunnen we gezellig met vrienden en familie in onze tuin zitten en pizza eten."

Wat voor een oven is het precies?

"Een houtgestookte oven. De pizza is in anderhalve minuut klaar. Nadat je het vuur opstookt schuif je het weg naar de zijkanten, daarna bak je de pizza in het midden, op een steen. De oven is dan zo'n 350 graden. Het resultaat is echt een verschil van dag en nacht met een diepvriespizza. We zijn ook pizzafans, ik maak zelf het deeg van goed Italiaans meel. En we hebben zo'n schep gekocht, waarmee je de pizza in en uit de oven kunt halen."

En het onderstuk heeft u dus zelf gebouwd?

"Ja. Ik dacht: waar laat je nou al dat hout? Toen zag ik zoiets als wat ik nu heb gemaakt voorbij komen op een plaatje. Door twee lagen betonnen U-profielen te gebruiken, krijg je vier diepe vakken van een meter diep. Daar kun je wel drie rijen hout in kwijt. Bovenop zit een plaat van graniet, dat is makkelijk schoon te maken en daar maken we onze pizza op klaar."

"Om het beton heen heb ik een houten frame gebouwd, zodat het geheel van achteren dicht is en de regen er niet in kan lopen. Het hout blijft goed droog, want de regen komt meestal van achteren in onze tuin."

Wat heb je nodig voor dit onderstuk? 16 betonnen U-profielen, 85 kilo per stuk

Granieten blad

Planken

Boormachine

Schroeven

Pluggen

Kit

Waterpas

Hamer

Het geheel weegt samen zo'n1.600 kilo. (Foto: privécollectie)

Hoe heeft u het in elkaar gezet?

"Eerst moet de ondergrond waterpas zijn. Ik heb betonnen tegels op vlakke grond gelegd. Daar moeten de U-profielen worden opgestapeld. Dat is heel zwaar werk, ik had bloeduitstortingen in mijn benen!"

"Het zijn twee rijen van acht profielen. Samen is het een meter hoog, dat is een goede hoogte om een pizza op te bereiden. Sla met een hamer eventuele harde stukjes weg uit het beton. Dan spuit je kit over de profielen heen. Leg de granieten plaat met een paar man erop en schuif het even goed heen en weer."

"De planken had ik nog liggen, ik heb er een frame van gemaakt door planken dwars over elkaar heen te timmeren. Daarna heb ik met een boor een gat gemaakt in het beton en er een plug in gedaan. Zo kun je het frame goed bevestigen."

Waar moet je op letten tijdens het bouwen?

"De ondergrond is belangrijk, want het is een loodzwaar ding. Samen met de oven zal het wel zo'n 1.600 kilo zijn. De ondergrond mag dus niet inzakken, anders zou het granieten blad kunnen breken. Kies dus voor goede materialen."