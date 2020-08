Zélf iets maken in plaats van kopen is leuk en gaat ook nog eens verveling tegen. Van een kippenhok bouwen tot een eettafel maken: hoe ga je te werk? We vragen tips aan doe-het-zelvers en makers die van wanten weten.

Wie : Jan Robben (62)

: Jan Robben (62) Heeft gebouwd : Aardbeienbak

: Aardbeienbak Dat duurde : Een uurtje

: Een uurtje Prijskaartje: Bijna niks

Wat een leuke bak.

"Ja, en hij is heel makkelijk te maken! Ik zit mijn hele leven al in de aardbeien en een aantal jaar geleden heb ik een boek geschreven, met allerlei tips over aardbeien telen. Ik wilde iets verzinnen waardoor mensen met weinig ruimte toch aardbeien kunnen telen. Toen kwam het idee voor deze bak, die je kunt ophangen aan een schutting of muur."

Werkt zo'n bak goed voor aardbeien?

"Ja, het gaat prima, professionals telen ook aardbeien in bakken met potgrond. Het is wel heel belangrijk dat je de aardbeien vaak water geeft en wat voeding toevoegt aan de grond. Je kunt dus niet zomaar op vakantie gaan, dan zou je een systeem voor bewatering aan moeten leggen."

Wat is een goede plek om zoiets op te hangen?

"Deels in de zon. Niet op het noorden in ieder geval. In de volle zon zou ook kunnen, maar dan moet je de plantjes nog beter water geven."

Wat heb je nodig voor deze aardbeienbak? Een pallet

Een paar planken

Schroeven

Schroevendraaier of boor

Bloembakken

Potgrond

Aardbeienplantjes

Door een extra plank tegen de pallet te bevestigen, staan de plantjes stevig. (Foto: privécollectie)

Hoe heb je de aardbeienbak in elkaar gezet?

"Ik had nog een pallet liggen, hij was nog goed en stevig. Elke pallet heeft drie planken met blokken er tussen. Zo heb je drie etages waar je iets in kunt zetten. Ik heb bloembakken uitgezocht die er precies in pasten. Daarna heb ik drie planken voor de bakken geschroefd. Als de plantjes gaan groeien, zouden ze er namelijk uit kunnen vallen. Ik heb dus een stevigere rand gemaakt."

"De pallet schroef je tegen de schutting. Ik heb links en rechts een stevige schroef gedaan, dan blijft-ie wel hangen. Als laatste doe je potgrond in de bakken en plant je de aardbeien. Andere dingen kunnen natuurlijk ook: viooltjes, kruiden - alles wat je wil."

Heb je nog tips voor het bouwen en telen?

"Je kunt er weinig fout aan doen. Een pallet kun je meestal wel ergens gratis vandaan halen. Meerdere naast elkaar hangen en er een hele wand mee bedekken, zou ook leuk zijn. Verder zou ik een watersysteem adviseren. Bij het tuincentrum kun je een slang met gaatjes en een klokje kopen, zodat de plantjes drie keer per dag water krijgen."