Groen zorgt voor sfeer in huis. Mooie planten mogen daarbij niet ontbreken. Houd jij van groen in huis, maar heb je moeite met het verzorgen van planten? Voor iedereen met beginnende groene vingers verzamelde vtwonen zes makkelijke kamerplanten.

Strelitzia (paradijsvogelbloem)

De strelitzia staat ook wel bekend als de paradijsvogelbloem en houdt van een flinke scheut water. Het liefst één keer per week. In de zomer zal hij nog een stuk dorstiger zijn dan in de winter, dus pas hier je hoeveelheid water op aan. Ook staat hij graag op een hele lichte plek, bijvoorbeeld bij het raam; daar kan hij veel beter groeien dan in de schaduw. Geef hem in de zomermaanden wat extra voeding, want dat kan hij in die periode wel gebruiken.

Aloë vera

De aloë vera heeft weinig verzorging nodig. Tussen april en oktober hoef je deze oersterke plant maar één keer per twee weken een kleine scheut water te geven. In het najaar en in de winter kan hij zelfs wekenlang zonder water. Let er wel op dat je hem niet te veel water geeft. Dat kan namelijk leiden tot wortelrot. Daarnaast houdt aloë vera van direct zonlicht en een plekje bij het raam.

Ook vindt aloë vera het fijn als je hem af en toe verpot. Eens in de twee, drie jaar is voldoende. De beste tijd om te verpotten is aan het begin van de lente, want dan begint de plant aan zijn groeiperiode.

Bij het verpotten kun je eventueel hydrokorrels toevoegen op de bodem. Door deze korrels kan overtollig water weglopen en maakt het niet uit als je hem een keer te veel water geeft.

De pannenkoekplant en monstera vragen weinig verzorging. (Foto: vtwonen)

Epiphyllum anguliger (zaagcactus)

De Epiphyllum anguliger is een cactus, maar kan toch niet tegen te veel zonlicht. Hij staat wel graag op een lichte plek. Van koude temperaturen onder de 10 graden wordt hij niet vrolijk, dus zorg ervoor dat hij op de juiste plek kan groeien. Geef hem daarnaast in de zomer één keer per week een klein beetje water. In de winter heeft hij minder water nodig om te kunnen overleven.

Monstera

Een monstera houdt niet van fel zonlicht, maar groeit het beste in de schaduw. Zet hem daarnaast in een licht vochtige grond. Omdat de monstera niet van natte voeten houdt, is het verstandig om hem niet te vaak en te veel water te geven. Daarnaast raden we aan om de plant af en toe te verpotten. Eens in de twee jaar ongeveer is prima.

Pilea peperomioides (pannenkoekplant)

De Pilea peperomioides, ook wel bekend als de pannenkoekplant, houdt van licht, maar staat liever niet in de felle zon. Hij heeft ongeveer twee keer per week water nodig, het liefst kleine scheutjes, zodat de grond licht vochtig blijft. Naast dat hij makkelijk te verzorgen is, kun je de planten ook stekken. Dat is heel simpel. Snijd met een keukenmesje voorzichtig een stekje van de plant af. Als het stekje nog geen wortels heeft, kun je hem het best eerst laten wortelen in water. Zitten er al wat wortels aan? Dan kun je hem in een potje met potgrond zetten.

Sanseveria

Als je planten te weinig water geeft, zullen veel soorten doodgaan, maar bij een sansevieria is precies het omgekeerde aan de orde. Als je de Sansevieria te veel water geeft, is de kans groot dat hij niet zal overleven. Bij twijfel dus beter niet doen. In de zomermaanden is eens per twee weken water geven voldoende. Zet de plant daarnaast op een lichte plek. Dan komen zijn bladeren het best tot hun recht.