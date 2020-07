Wat is het beste kinderstoeltje met Isofix-bevestiging? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een autostoeltje is verplicht voor kinderen tot 1,35 meter. Er zijn daarom stoeltjes in verschillende vormen en maten. Voor baby's en peuters zijn er babystoeltjes en peuterstoeltjes. Voor iets grotere kinderen zijn er kinderstoeltjes. Je kiest het juiste stoeltje op basis van het gewicht en de lengte van je kind. Daarnaast kun je kiezen welke bevestiging je wilt in de auto: gordelbevestiging of Isofix-bevestiging.

De Consumentenbond test voortdurend autostoeltjes op onder meer veiligheid en gebruiksgemak. Er zijn in totaal 144 verschillende stoeltjes getest die goed verkrijgbaar zijn.

De categorie kinderstoeltjes met Isofix-bevestiging zijn voor kinderen van ongeveer 3,5 tot 12 jaar (of 15 tot 36 kg). In deze stoeltjes kijkt je kind altijd naar voren. Achteruitkijkend vervoeren is door de lengte van je kind niet meer mogelijk.

Binnen deze categorie komt een stoeltje van Cybex als Beste uit de Test. Een stoeltje van Joie is de Beste Koop.

De Cyber biedt prima bescherming bij botsingen. Het stoeltje kunt je vastzetten met Isofix, maar ook met de gordel.

De geleiding van de gordel is goed. De gordel loopt netjes over de borstkas en bekken. Het stoeltje is ook comfortabel voor je kind. Je kind heeft voldoende ruimte en zicht. Ook worden de benen goed ondersteund.

Een nadeel is dat het stoeltje erg groot is. In sommige auto's kan de hoofdsteun in de weg zitten. Die kun je dan beter weghalen. De stoelhoes kun je eraf halen om te wassen, maar dat gaat lastig.

Let op waar je dit stoeltje koopt. Hij is bij diverse aanbieders een stuk duurder dan 130 euro.

NB.: Er kwamen meer stoeltjes als Beste uit de Test en Beste Koop. We lichten hier de stoeltjes uit met de laagste prijs.

Dit stoeltje is wat meer 'basic' in uitvoering dan de Beste uit de Test, maar biedt goede bescherming bij botsingen. Ook dit stoeltje kun je zowel met Isofix als met de gordel vastzetten.

Je kind heeft voldoende ruimte en zicht. De geleiding van de gordel is goed. Dit stoeltje is niet zwaar en makkelijk in meerdere auto's te gebruiken. De stoelhoes kun je wassen en haal je er gemakkelijk af.

Een nadeel is dat je kind erg rechtop zit. Voor slapende kinderen wat minder prettig. Net als de Beste uit de Test is ook dit stoeltje wat fors en neemt dus veel ruimte in beslag in de auto. Ook kan de hoofdsteun in sommige auto's in de weg zitten.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.