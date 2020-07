Zélf iets maken in plaats van kopen is leuk en gaat ook nog eens verveling tegen. Van een kippenhok bouwen tot een eettafel maken: hoe ga je te werk? We vragen tips aan doe-het-zelvers en makers die van wanten weten.

Wie : Joel (38)

: Joel (38) Heeft gebouwd : Een speelhuis met kabelbaan, glijbaan en schommel

: Een speelhuis met kabelbaan, glijbaan en schommel Dat duurde : Twee volle dagen en nog een paar uur

: Twee volle dagen en nog een paar uur Prijskaartje: 511 euro

Wauw, heb je dit helemaal zelf gebouwd?

"Ja, helemaal. Ik had het beloofd aan mijn kinderen, dan moet je het nakomen! Ik ben ook erg handig, ik ben opgeleid als werktuigbouwer, werk nu als engineer en ik klus veel."

En er zit een kabelbaan aan?

"Klopt, mijn jongste zoon wilde graag een glijbaan en mijn oudste een kabelbaan. Toen ben ik op internet gaan zoeken en zag ik dat je voor 80 euro een kabelbaan kon kopen. De glijbaan heb ik gratis op Marktplaats gevonden. Verder zit er een schommel op, twee ringen en een klimtouw."

Gebruiken je kinderen het veel?

"Ja, als ze bij mij komen, rennen ze meteen door naar de tuin. En dan hoor ik daarna constant de kabelbaan gaan, haha. Ook spelen ze erin met vriendjes. En in de regen willen ze er ook in, ze zitten daar lekker droog."

Heb je eerst een ontwerp gemaakt?

"Ik heb het niet uitgetekend, maar bedacht in mijn hoofd. Ik weet vanuit mijn opleiding hoe je stevige constructies kunt maken, door het gebruik van schuine balken: schoren. Ik wist dat het geheel heel stevig moest zijn, helemaal voor de kabelbaan. Ik heb opgezocht hoeveel gewicht het speelhuisje dan moet kunnen dragen. Dat was 350 kilo aan zijwaartse kracht."

Wat heb je nodig voor dit speelhuis? Dikke balken van 9x9 centimeter

Schuttingplanken

Verf om palen onder de grond te beschermen

Impregneermiddel

Accuboor

Schroeven (Torx) en bouten (houtdraad)

Afkortzaag, cirkelzaag

Waterpas

Winkelhaak

Bandschuurmachine

Joel kocht de kabelbaan voor 80 euro. (Foto: Privécollectie)

Hoe heb je het in elkaar gezet?

"Ik ben begonnen met op de grond uittekenen waar de vier palen van het huisje moesten komen. Dat moet kaarsrecht gebeuren en ze moeten haaks op elkaar staan. Daarna heb ik de balken 1,5 meter diep de grond in geslagen. Later bleek dat dat niet genoeg was voor de stevigheid - ik moest ze deels uitgraven en er beton in gieten. Nu staat het als een huis."

"De hele constructie is gemaakt van dikke balken. Dat is belangrijk voor de stevigheid, net als een goede kwaliteit schroeven en dikke bouten. Ik heb eerst het plateau gemaakt, daarna de zijkanten van het huisje. Daartussen heb ik planken vastgeschroefd. De schoren heb ik aan de zijkanten en aan de onderkant bevestigd."

"De constructie voor het dak heb ik op de grond gemaakt en daarna erop gezet: het zijn drie balken in een punt. Boven heb ik er trapsgewijs planken overheen getimmerd. De schommel had ik al eerder gebouwd. Ik heb een van de zijkanten verwijderd en de bovenste balk vastgemaakt aan het speelhuis. Dat is echt zwaar werk, je moet goed op je eigen veiligheid letten. Als laatste heb ik twee trapjes gemaakt, van resthout."

Wat zijn je belangrijkste tips voor het bouwen?

"Zorg ervoor dat alles goed waterpas staat. Ik heb zelf allerlei waterpassen, grote en kleine. Alles moet ook haaks op elkaar staan. Vaak meet ik tussendoor of alles nog klopt. Het is handig om een cirkelzaag te gebruiken. Verder raad ik aan om een veiligheidsbril en handschoenen te dragen en oordopjes in te doen. Dat vergeten wij klussers nogal eens."