Slow living is dé Scandinavische woontrend. Maar waar begin je en welke kleuren en materialen horen bij die mooie, serene stijl? Vtwonen geeft vier ideeën om jezelf en je huis in evenwicht te brengen.

Basic kleuren

In een slow living levensstijl draait het om meer aandacht en minder haast. Langzamer leven, zodat er meer rust in je hoofd ontstaat. Vertaald in een interieur is dat een mix van Scandinavisch, knus, sereen en natuurlijk. Te beginnen bij een rustig kleurpalet, in natureltinten met terra en donkergrijs, voor het aardse gevoel. Felle kleuren kun je daarentegen beter vermijden. Naast natureltinten, brengen natuurlijke materialen in basic kleuren, naast ronde, zachte vormen, jou en je huis helemaal in evenwicht.

Details

In een slow living interieur mogen kleine details niet ontbreken. Een verzameling van mooie spulletjes zorgt ervoor dat je heel lang naar dezelfde ruimte kan kijken. Denk aan een minimalistische plantenhouder, gouden spiegel, aardewerk en keramiek. Groepeer je spullen, zet ze per thema bij elkaar. Dat zorgt voor rust en voorkomt een rommelig effect.

Grote schoonmaak

Houd een grote schoonmaak, zodat het huis weer helemaal fris is. Opruimen schept rust in hoofd én huis. Verstop praktische benodigdheden achter deurtjes, in een kast of in manden. Mooie spullen mogen daarentegen wel gezien worden. Show boeken en dierbare foto's in een mooi wandrek. In een stalen kast met glazen deurtjes kun je al je aardewerk en keramiek, wijnglazen en kookboeken kwijt.

Groen

Planten zorgen voor een rustgevend huis. Zo heeft de geur van aloë vera een rustgevende werking. Ook verwijdert hij chemische stoffen uit de lucht en geeft hij 's nachts zuurstof af. Fijn voor een gezonde nachtrust. Ook de krulvaren en jasmijn laten je lekker wegdromen. Zo zuivert de jasmijn de lucht en verspreidt-ie een heerlijke, rustgevende geur. Niet gek dat de plant ook wel 'koningin van de nacht' wordt genoemd, omdat je er lekker door kan slapen.