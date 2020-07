Welke vrijstaande koelkast met vriezer koelt het beste? Welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Verse groenten, een lekker koud drankje en kliekjes goed bewaren. Voor een goede koelkast moet dat geen probleem zijn.

Er zijn in totaal 198 koelkasten getest die goed verkrijgbaar zijn. De Consumentenbond test koelkasten op hoe goed zij koelen. Alles in de koelkast moet ook op temperatuur blijven als de koelkast in een warme ruimte of koude ruimte staat. Niet alle koelkasten doen dat even goed. Ook de vriescapaciteit wordt getest. Het mag niet te lang duren voordat voedsel is bevroren.

Daarnaast wordt gekeken naar hoeveel energie de koelkast verbruikt. Want, hoe energiezuiniger, hoe beter voor het milieu en je portemonnee.

Binnen de categorie vrijstaande koelvriescombinaties is een model van Samsung de Beste uit de Test. Een model van Bosch is de Beste Koop.

De koelkast van Samsung is een uitstekende koelkast. Hij kan goed tegen een warme en koude omgeving en is dus heel geschikt om neer te zetten in je garage of schuur. Boodschappen kan hij snel op temperatuur brengen. Ideaal als je snel van een koud drankje wilt genieten. Verder is hij zeer energiezuinig en ook nog eens heel stil.

Nadeel van deze Samsung-koelkast is dat hij weinig plateaus heeft voor je eten en drinken. Ook de groentela en de lades van de vriezer zijn niet optimaal. Je trekt ze er makkelijk te ver uit. Je kunt de koelkast lastig schoonmaken omdat de rail van de lade vastgeschroefd zit en je de voorkant niet kunt verwijderen.

De Samsung heeft een snelvriesfunctie waarmee je voedsel extra snel invriest. Helaas werkt dit niet optimaal en voegt hij niet veel toe aan de normale vriesfunctie.

NB.: Er kwamen meerdere koelkasten als Beste uit de Test of Beste Koop. We lichten hier de koelkasten uit die het laagst geprijsd zijn.

Deze Bosch-koelkast koelt uitstekend. Dat blijft hij doen in een koude en in een warme omgeving. Je kunt hem dus gerust in de garage zetten of in een schuur. Verder is hij stil, dus ook heel geschikt om hem in de keuken neer te zetten. En hij is energiezuinig.

De Bosch heeft, net als de Samsung, een snelvriesfunctie. Maar ook hier voegt de functie niet heel veel toe. Verder is de groentelade niet zo prettig in gebruik.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.