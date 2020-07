Zélf iets maken in plaats van kopen is leuk en gaat ook nog eens verveling tegen. Van een kippenhok bouwen tot een eettafel maken: hoe ga je te werk? We vragen tips aan doe-het-zelvers en makers die van wanten weten.

Wie : Nicole Prins (51)

: Nicole Prins (51) Heeft gebouwd : Een loungebank voor in de tuin

: Een loungebank voor in de tuin Dat duurde : Een maand af en aan, maar het kan ook in een week

: Een maand af en aan, maar het kan ook in een week Prijskaartje: 80 tot 100 euro, maar het meeste hout had ze al in huis

Lekker buiten zitten?

"Ja, ik wilde graag een loungebank. Om buiten te zitten met vrienden en met mijn gezin. We zijn met z'n vijven. En er passen wel zes mensen op de bank. Hij is echt enorm!"

Waarom besloot je zelf een loungebank te maken?

"Ik hou er van om dingen zelf te maken, al mijn ideeën en projecten schrijf ik in boekjes. Ik heb vaak een duidelijk idee over welke afmetingen ik wil. Ook speelde mee dat we onze schutting gingen vervangen. Opeens had ik veel hout dat ik goed kon gebruiken."

De loungebank van Nicole is gemaakt van de oude schutting. (Foto: privécollectie)

Dus de hele schutting zit in de bank?

"Ik had zelfs nog hout over, waar ik een kastje van heb gebouwd. Van een schutting komen veel planken af. En deze was ook nog eens 8 meter."

Wat moest de loungebank sowieso hebben?

"Ik wilde dat er een hoek in zat, zodat je je benen kunt strekken. Die hoek heb ik precies op de plek gemaakt waar het meeste zon is in de middag. Ook moest de leuning lekker breed zijn, zodat we er iets op kunnen zetten: plantjes, lampjes, een drankje. De bovenkant is daarom ook extra breed."

Wat heb je nodig voor deze loungebank? Planken

Balken

Zaag, of zaagmachine

Boor

Roestvrijstalen schroeven

Schuurpapier, eventueel schuurmachine

Beits, kwasten

Hoe heb je de loungebank in elkaar gezet?

"Het begint bij een plan maken, uittekenen, afmeten en zagen. Ik heb alles met de hand gezaagd, omdat ik dat fijn vind. Maar met een machine gaat het een stuk sneller. De planken zijn op een frame van balken getimmerd. Voordat ik ging bouwen heb ik eerst alles gebeitst."

"Het frame bestaat uit verschillende stukken, die ik langzamerhand aan elkaar heb geschroefd, met de planken er tussen. De leuningen heb ik aan het begin gemaakt. Vanuit daar werk je verder naar de andere kant."

"Als de leuning en het eerste deel van het frame staan, kun je beginnen met het vastschroeven van de planken op het frame. De bovenkant van de bank is precies twee planken breed, de leuning drie. Dat is makkelijk - ik hoefde maar één plank in de lengte doormidden te zagen. Als alles staat, schuur je de bank."

"De planken voor de zitting hebben we vastgeschroefd op houten balkjes en vastgemaakt met scharnieren, zodat het opgetild kan worden en we bergruimte hebben. Het klinkt ingewikkeld, maar het is echt niet lastig. Je moet het gewoon doen."

Wat zijn je belangrijkste tips voor het bouwen?

"Maak de zitting niet te hoog als je er ook nog een dik kussen in wil leggen. Ik adviseer om hardhout te gebruiken. Steigerhout werkt makkelijk, maar wordt ook sneller lelijk. Ik heb beits gebruikt voor de afwerking, maar je kunt ook een mooie houtolie gebruiken."