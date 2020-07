Zélf iets maken in plaats van kopen is leuk en gaat ook nog eens verveling tegen. Van een kippenhok bouwen tot een eettafel timmeren: hoe ga je te werk? We vragen tips aan doe-het-zelvers en makers die van wanten weten.

Wie : Lindi Melse (28)

: Lindi Melse (28) Heeft gebouwd : Een bedhuis

: Een bedhuis Dat duurde : Circa twee uur

: Circa twee uur Prijskaartje: Ongeveer 50 euro

Een bedhuis?

"Het is een houten frame dat op een huis lijkt, met een bedbodem en een matras erin. Je kunt er prachtige hutten in maken, door er simpel dekens overheen te leggen. Het is leuk dat het er telkens weer anders uit kan zien: lampjes, slingers, knuffeldieren, je kunt van alles ophangen op de balken."

Hoe kwam je op dit idee?

"Toen onze jongste twee jaar werd en een peuterbed nodig had, ging ik op zoek naar leuke bedden en bedhuizen. Maar ik merkte dat ze duur waren: honderd euro of meer. Dat vind ik best veel geld voor een bed voor een peuter. Toen ging ik zelf wat bedenken."

"Ik ben het bed gaan uitteken op papier. De afmetingen heb ik gebaseerd op het formaat van een peutermatras. Ik ben geen super ervaren klusser of zo. Maar ik vind het heel leuk om dingen zelf te maken, ik blog er ook over."

Heeft je kind er veel plezier van?

"Hij vond het als tweejarige al prachtig. Nu is hij vier en slaapt er nog steeds in. Het is een knus plekje voor hem. En zijn broertje heeft er nu ook een, ze staan nu naast elkaar."

Wat heb je nodig voor dit bedhuis? Vuurhouten balken, geschuurd. 44 millimeter doorsnee

Metalen hoekhaken

Handzaag of cirkelzaag

Houtboor

Lange schroeven van 7 centimeter en korte schroeven

Lattenbodem (gekocht)

De balken voor het dak zijn onderaan schuin afgesneden. (Foto: Privécollectie)

Hoe heb je het bedhuis in elkaar gezet?

"Het belangrijkste werk is het uitmeten van de balken. Dat kun je beter drie keer checken voor je gaat zagen. Je zou ook kunnen overwegen om het bij een bouwmarkt te laten doen. Wij hebben het hout blank gelaten, maar verven is ook een optie."

"Maak het frame door de balken met metalen hoekhaken aan elkaar vast te zetten. We hebben niet voor lijmen gekozen, zodat je het weer makkelijk uit elkaar kunt halen bij een verhuizing. Vergeet niet de gaten voor te boren met een houtboor."

"Daarna maak je het dak, op de grond. De twee korte kanten van de het dakje bevestig je tegen elkaar en schroef je aan elkaar. De ene balk moet daarvoor wat korter zijn dan de ander. Aan de onderkant moet je de balk schuin afzagen. Bevestig als laatste de middenbalk tussen de twee punten. Til daarna, samen met iemand, het dak op het frame en schroef het vast met metalen hoekhaken."

"De lattenbodem heb ik aan de zijkanten op een paar plekken vastgeschroefd. Het hangt iets boven de grond, zodat het matras niet op de grond ligt."

Wat zijn je belangrijkste tips voor het bouwen?

"Het is echt niet ingewikkeld, maar neem er wel rustig de tijd voor. Er zitten veel voordelen aan om het zelf te maken: het spaart geld uit, het staat leuk en de jongens genieten ervan. Ze hebben ook meegeholpen met 'bouwen': schroeven aangeven. Daar zijn ze heel trots op."

"Ik wil graag meegeven aan mijn kinderen dat je ook zelf iets kunt maken in plaats van kopen. Het kost meer tijd dan iets laten afleveren voor je deur, maar dan heb je ook wat."