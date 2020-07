Wat is de beste fietsdrager? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Met een fietsdrager neem je je fietsen mee als je ergens naartoe gaat met de auto. Een fietsdrager voor op de trekhaak is het meest gangbaar. Maar dan moet je natuurlijk wel een trekhaak op de auto hebben. Een nadeel van een fietsdrager op de trekhaak is dat je vaak niet meer gemakkelijk bij je kofferbak kunt komen.

Er zijn ook fietsdragers voor op het dak. Die zijn meestal wat goedkoper en blokkeren je kofferbak niet. Maar ze vangen veel wind en daardoor is het brandstofverbruik hoger. Ook zijn ze niet geschikt voor e-bikes, want die zijn veel te zwaar om zo hoog op te tillen.

De Consumentenbond test alleen fietsdragers voor op de trekhaak. Daarbij wordt gekeken naar onder meer gebruiksgemak, stevigheid en opberggemak. Er zijn in totaal dertien fietsdragers getest die goed verkrijgbaar zijn.

Een fietsdrager van Uebler komt als Beste uit de Test. Een model van ProUser is de Beste Koop.

De Uebler is een fietsdrager voor op de trekhaak en is geschikt voor twee fietsen (of twee e-bikes). Hij heeft een 13-pins stekker waarmee je hem aansluit op de auto voor de verlichting.

Deze fietsdrager is gemakkelijk en met weinig kracht te bedienen en bevestigen. De fietsdrager kun je kantelen zodat er genoeg ruimte is om de achterklep open te doen.

De Uebler is inklapbaar en je bergt hem makkelijk op. De afwerking en constructie is sterk en voelt goed aan. De fietsen én de drager zijn tegen diefstal beveiligd met sloten.

Beste Koop: ProUser Diamant Prijs: 399 euro

Testoordeel: 7,9

Bevestiging op auto: trekhaak

Maximum aantal fietsen: 2

Bekijk alle geteste fietsdragers

Vind de laagste prijs

Een goedkoper alternatief is deze fietsdrager van ProUser. Dit model is ook voor op de trekhaak. Deze drager is geschikt voor twee fietsen (of twee e-bikes) en heeft een 13-pins stekker.

Voor deze fietsdrager heb je meer kracht nodig om hem vast te klemmen. Ook kost het meer inspanning om de fietsen te bevestigen. Je kunt de fietsdrager kantelen om zo bij de kofferbak te kunnen, maar dat werkt niet optimaal.

De fietsdrager kun je heel gemakkelijk en compact opbergen. Een opbergtas wordt meegeleverd. De fietsen en de klemhendel op de drager zijn beveiligd tegen diefstal met sloten.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.