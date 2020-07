In mediterrane landen weten ze als geen ander wat het goede leven is. Van urenlang tafelen met goede wijn en kruidige gerechten tot siësta’s houden om bij te komen van de hitte: van elk moment wordt volop genoten. Wil je dit warme zomergevoel ook in je eigen tuin ervaren? Vtwonen geeft vijf stylingideeën voor een mediterrane tuin.

Toscane in de tuin

Begin bij de basis: de bestrating. Typerend voor mediterrane landen als Italië en Spanje zijn de lange wandelpaden en boomgaarden. Om dit soort bestrating in je eigen tuin te creëren, kun je kiezen voor een verharding die op zand lijkt.

Neem bijvoorbeeld een mengsel van leem en fijn grind. Het nadeel hiervan is wel dat het fijne grind blijft kleven, waardoor het makkelijk je huis in wordt gelopen. Als je een vieze vloer wil voorkomen, zijn grind en grote buitentegels ook goede opties. Er zijn veel allerlei soorten buitentegels te kiezen. Grijze tegels geven een mooie neutrale uitstraling, terwijl terracottategels een zuidelijk tintje geven aan je eigen Hollandse tuin.

Een fijne mediterranecreëren doe je met spullen van bamboe, riet, onbewerkt hout en terra cotta. (Foto: vtwonen)

Tikkie frivool

Wil je een of meerdere wanden in de tuin verven? Vergeet glad stucwerk. Schilder de wand in een mediterrane tuin niet egaal, maar zorg dat er streken zichtbaar blijven. Dat geeft een authentieke, frivole look. Verf de buitenmuur bijvoorbeeld in versleten terra, dat geeft de tuin meteen een warme zomervibe.

Bamboe en riet

Een fijne mediterrane loungeplek creëren doe je met mooie spullen van bamboe, riet, onbewerkt hout en terra cotta. Voeg hier lekker veel kussens aan toe, het liefst in verschillende prints, vormen en maten voor een speels effect. Maak het af met een zacht linnen plaid, waaronder je tot 's avonds laat kan relaxen.

Groen

In de mediterrane tuin mogen potten in allerlei soorten en kleuren niet ontbreken. Vul de potten met diepgroene planten als aloë vera, cactus, olijf of de kleurrijkere mediterrane soorten bougainville en de oleanderplant. Hoe meer groen, hoe beter. Onthoud ook dat zoveel mogelijk met groen gevulde potten in een mediterrane tuin allemaal bij elkaar mogen staan.

Kleine tuin

Heb je een kleine(re) tuin? Ook dan geven mediterrane buitentegels en grind meteen het juiste zuidelijke gevoel. Kies je meubels met zorg uit. Wissel een wat groter meubel, zoals een loungebank, af met 'lichte' meubels op pootjes. Dat oogt ruimtelijker. Vergeet ook niet dat je vaak in de lucht veel extra ruimte hebt. Ideaal voor hangende items, zoals een lichtsnoer of een paar hangplanten.