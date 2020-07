Een uitpuilende kledingkast, het kopen van fast fashion, niet weten wat je nou moet dragen vandaag: het starten van een capsule wardrobe zou dat allemaal moeten voorkomen. Wat is een capsule wardrobe en hoe richt je 'm in?

"Ik ken het als een containerbegrip dat al langer bestaat", vertelt Peter Leferink, hoofd Fashion Design aan het Amsterdam Fashion Institute. "Het idee is om met een aantal basisstukken die goed met elkaar combineren, een hoogwaardige garderobe samen te stellen die lang meegaat."

De minimalistische kledingkast is ontstaan in de jaren zeventig en populair geworden in de jaren tachtig , zegt Leferink. "Er werd toentertijd, bijvoorbeeld door modeontwerper Donna Karan, veel gekeken naar Aziatische designers met hun minimalistische aanpak en veel zwart, grijs en wit."

“Mode had ooit een zekere waarde, maar door de fastfashionindustrie is dat verdwenen.” Peter Leferink, Amsterdam Fashion Institute

Vaak wordt een kledingkast met circa dertig items genoemd als uitgangspunt bij een capsule wardrobe. Laura de Jong (36) heeft er een met zo'n 30 tot 35 items. "Ik reken ondergoed, sportkleding en sieraden niet mee. In de lente en de herfst wissel ik ongeveer twaalf stuken om voor twaalf andere, die ik heb opgeborgen."

"Mijn kledingkast puilde eerst uit en de was stapelde snel op. Ik ben dol op kleding. Maar in de huidige mode-industrie voel ik me niet thuis. Daarom besloot ik om geen trends meer te volgen en duurzame kleding te gaan kopen."

'Essentiële items voor iedereen anders'

Bij een capsule wardrobe wordt vaak het aanschaffen van essentiële items genoemd, zoals een witte blouse of een trenchcoat. De Jong: "Die draag ik nooit. Het is belangrijker om te bekijken wat jij vaak draagt en wat bij je past. Ik geef inmiddels cursussen over dit onderwerp en met mijn cursisten besteed ik eerst veel aandacht aan hun persoonlijkheid."

"Er is niet zoiets als essentiële kledingstukken, dat is een ouderwets idee", zegt Leferink. "Het overhemd van vroeger is misschien nu wel een hoody. Ik denk dat te veel regels niet goed zijn, je moet vooral leren wat de lol is van kwalitatieve kleding en welke stukken je goed met elkaar kunt combineren."

De minimalistische kledingkasten en capsules die Leferink tegenkomt, vind hij vaak wat seizoensgebonden. "Denk niet in seizoenen, maar in jaren."

Laura de Jong had eerst een uitpuilende kledingkast, nu alleen een rek. (Foto: Privécollectie)

'Mode gaat niet over trends'

Volgens mode-expert Leferink is het een goed idee om stukken te kopen die nooit uit de mode gaan. "Mode had ooit een zekere waarde, maar door de fastfashionindustrie is dat verdwenen. Mode gaat over goede, tijdloze stukken, en niet over trends. De term 'iets kopen wat in de mode is' is daarom niet eigenlijk niet meer van deze tijd."

“Gooi alles op een hoop en haal daar je favoriete items uit. Doe de rest weg.” Laura de Jong, geeft cursussen over de capsule wardrobe

Maar al die catwalks en nieuwe collecties, dat doet de mode-industrie toch zelf? Leferink: "Klopt, bedrijven en designers brengen telkens nieuwe collecties uit. Op zichzelf niet erg, maar op het moment dat de inhoud afhankelijk wordt en de kwaliteit naar beneden gaat wél. De afgelopen jaren is kleding iets geworden om heel veel geld mee te verdienen. Dat is ten koste gegaan van kwaliteit en van de planeet. De kledingindustrie is een van de meest vervuilende industrieën."

De Jong hoort vaak van mensen dat ze duurzame kleding te duur vinden. "Maar als je vijf kledingstukken koopt van slechte kwaliteit, kom je financieel minder goed uit dan wanneer je een stuk koopt dat heel lang meegaat."

Wat zijn de belangrijkste tips die De Jong aan haar cursisten geeft om een capsule wardrobe te starten? "Mijn belangrijkste tip is om een kleuranalyse te doen. Dat is zo nuttig, dan weet je wat bij je past en het voorkomt een miskoop. Het opruimen wordt makkelijker wanneer niet alles één voor één bekijkt. Gooi alles op een hoop en haal daar je favoriete items uit. Doe de rest weg."