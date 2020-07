Wat is de beste 3-in-1-kinderwagen? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? De Consumentenbond en NU.nl geven antwoord.

Een 3-in-1-kinderwagen gebruik je vanaf de geboorte tot je kind ongeveer vier jaar oud is. Je kunt er een reiswieg of een autostoeltje op bevestigen. Kan je kind zelfstandig goed zitten? Dan kun je overstappen naar een buggy.

De Consumentenbond heeft in totaal 53 kinderwagens en buggy's getest op onder andere gebruiksgemak, rijgedrag en stevigheid. Er is extra gelet op de veiligheid. En er is getest op offroadgebruik, dus op gras, zand en ongelijke ondergronden.

Bij de 3-in-1-kinderwagens komt een model van Nuna als Beste uit de Test. Een kinderwagen van Mutsy is de Beste Koop.

De Nuna is een prima kinderwagen die op alle oppervlakken erg prettig rijdt. Ook als je veel moet sturen en draaien, voelt dit soepel.

Het zitje is ruim en comfortabel voor je kind. Je kunt de schouderbanden makkelijk verstellen en klapt de kinderwagen met één hand in. De reiswieg en het autostoeltje bevestig je ook heel eenvoudig.

Nadeel is dat hij opgeklapt wat groot en dus lastig op te bergen is. Ook moet je goed opletten dat de ontgrendelingsknoppen van de reiswieg of het zitje niet blijven hangen, waardoor het zitje los kan raken.

NB: Er kwamen twee 3-in-1-kinderwagens als Beste uit de Test. We lichten hier de wagen die het laagst is geprijsd uit.

Een goedkoper alternatief is de kinderwagen van Mutsy. Hij presteert iets minder goed dan de Nuna, maar nog steeds goed.

Rijden en manoeuvreren kan deze wagen prima. Je kind is makkelijk vast te zetten en de reiswieg of het zitje zet je er ook gemakkelijk op en haal je er weer eenvoudig af.

Een extra voordeel is dat je de duwstang een heel eind kunt verstellen. Voor langere of juist kleinere mensen kan dit prettig zijn.

Een nadeel is dat de Mutsy ingeklapt wat lastig hanteerbaar is. Ook is hij vanwege de maat en het gewicht niet erg geschikt voor openbaar vervoer. Daarnaast kan het zitje wat smal zijn, waardoor je kind minder comfortabel zit.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.