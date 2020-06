Voor welk stoomstrijkijzer zijn kreukels geen probleem? Welk stoomstrijkijzer heeft de beste prijs-kwaliteit verhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Voor welk stoomstrijkijzer zijn kreukels geen probleem? Welk stoomstrijkijzer heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Je wilt een mooi gladgestreken bloesje aantrekken voor je sollicitatiegesprek. Dan is het heel irritant als de kreukels niet uit je bloesje gaan. Of als het snoer van je strijkijzer te kort is en je net niet makkelijk kunt strijken. Of erger: een strijkijzer dat het niet meer doet.

Daarom testen wij niet alleen hoe goed een strijkijzer strijkt, maar letten we ook op gebruiksgemak. We kijken naar de lengte van het snoer, hoe goed de strijkbout over de stof glijdt en hoe makkelijk je het strijkijzer opbergt.

Ook testen we uitgebreid hoe lang een strijkijzer meegaat en hoe degelijk het is. Uit onze test blijkt dat enkele strijkijzers er vroegtijdig de brui aan geven.

Beste uit de Test: Braun SI 3031 PU TexStyle 3 Prijs: 40 euro

Testoordeel: 7,7

Strijkt soepel en goed

Vind de laagste prijs

Bekijk alle geteste stoomstrijkijzers

NB.: Er kwamen vier strijkijzers als Beste uit de Test. We lichten hier de strijkijzers uit die het laagst geprijsd zijn.

Deze stoomstrijkijzer van Braun glijdt soepel over de stof. Je kunt er makkelijk mee strijken, omdat het snoer lang genoeg is. Als je de stapel strijkgoed hebt weggewerkt, berg je het strijkijzer makkelijk op. En je kunt er eindeloos mee strijken. Want dit strijkijzer komt glansrijk door de levensduurtest.

Nadeel van deze Braun-strijkijzer: de bedieningsknoppen zijn niet zo handig. En de handleiding is onduidelijk.

Beste Koop & Beste uit de Test: Braun SI 3030 PU TexStyle 3 Prijs: 38 euro

Testoordeel: 7,7

Prima strijkijzer voor en prima prijs

Vind de laagste prijs

Bekijk alle geteste stoomstrijkijzers

Een goed stoomstrijkijzer hoeft niet duur te zijn. Dat bewijst dit strijkijzer. Hij is een van de beste uit onze test en is goedkoop.

De kwaliteit van deze Braun-strijkijzer is prima: hij komt erg goed uit de levensduurtest. Ideaal als je vaak strijkt. Verder strijkt hij soepel en kun je hem makkelijk opbergen. Ook handig: het snoer is lang, flexibel en goed gepositioneerd. Zo zit het snoer niet in de weg tijdens het strijken.

Nadeel van dit strijkijzer: de bedieningsknoppen zijn niet zo handig. Verder is de handleiding niet duidelijk.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.