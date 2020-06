Een basic interieur is tijdloos en je hebt er jarenlang plezier van. Bang dat het te gewoontjes wordt? Niet als je de juiste kleuren, wit, grijs en zand, en materialen als hout, wol en linnen met elkaar combineert. Vtwonen geeft een paar tips.

Thuisbasis

Afgelopen jaar op de vt wonen&design beurs lieten vtwonen-stylist Kim van Rossenberg en formulemanager Tanja Saarberg zien dat een basic huis allesbehalve saai is. Hun basic huis had een warm jasje aan. Door bruin- en grijstinten met natuurlijke materialen te combineren, maak je een interieur warm, vriendelijk en rijk in materialen. Een rustpunt in een druk bestaan. Ook biedt het huis geborgenheid en genoeg ruimte om te spelen, te leven en te creëren.

Twee uitersten

Maar hoe kun je dat basic gevoel ook in je eigen huis vertalen? De kunst is om de juiste kleuren en materialen te combineren. Gebruik lichte tinten, zoals kalk wit of grijs, voor de basis en vul het aan met natuurlijke materialen. Denk aan onbehandeld hout, wol, linnen en katoen, maar ook goud, zilver en koper. Staal, beton en steen maken het geheel een stuk spannender. Bedenk ook: vooral uitersten kunnen heel goed met elkaar, zoals de combinatie van wit kalk en aards zwart. En als je hele zachte wol combineert met ruw hout, wordt het helemaal mooi.

Galerie

Wees vooral niet te streng, want in een vaas of aan de muur mag je best wat kleur terug laten komen. Een kale muur leent zich perfect voor een combinatie van kleine items als posters, kaartjes en labels. Zo'n gallery wall kun je gemakkelijk zelf maken.

De wand wordt nog mooier als je er wat droogbloemen aan toevoegt. Bovendien is de droogbloem een duurzame keuze. Met een droogbloemboeket kun je minstens een half jaar doen. Hang een bosje ondersteboven aan de muur, zet ze in een vaas of prik de stelen in een voet van klei.

Slaap zacht

In de slaapkamer zorgen zachte tinten voor rust en een zen gevoel. Combineer wit met kleuren die er net naast liggen, zoals natureltinten en grijzen. Die doen het onderling heel goed en zorgen voor rust. Maak daarnaast gebruik van zachte stoffen. Decoreer je bed rijkelijk met een linnen dekbedovertrek en kussens in tinten die dicht bij elkaar liggen. Maak het af met foto's en prints aan de wand.