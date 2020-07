Zélf iets maken in plaats van kopen is leuk en gaat ook nog eens verveling tegen. Van een kippenhok bouwen tot zeep maken: hoe ga je te werk? We vragen tips aan doe-het-zelvers en makers die van wanten weten. Deze week: Sander Arts (47) met zijn tuinbank.

Wie : Sander Arts

: Sander Arts Heeft gebouwd : Een tuinbank

: Een tuinbank Dat duurde : Het kan in twee dagen

: Het kan in twee dagen Prijskaartje: Hoe langer de bank, hoe duurder. Deze lengte kostte circa 500 euro

Dat ziet er professioneel uit!

"Nou, het is hobbymatig gedaan. Ik hou wel van wat klussen en klooien. Ik werk bij een bank, daar hoef je helemaal niet met je handen te werken. In mijn vrije tijd vind ik het daarom fantastisch om te klussen en daarmee stress van je af te zetten. Ik ben ook bezig met een fruittuin en ik heb zelf een schuur in de tuin in elkaar gezet."

Dus je hebt een grote tuin?

"We hebben een nieuwbouwwoning met best wat grond gekocht. We zijn nu langzamerhand de tuin aan het inrichten. We hebben een grasveld waar de kinderen lekker op voetballen. Ik bedacht om aan de rand daarvan een bank te maken, zodat we leuk naar ze kunnen kijken. De bank staat in de zon en is precies zo lang als de tuinschuur, met een flinke opening erin."

Ik zie hout in de bank liggen, voor een open haard?

"Nee, voor een bubbelbad die we met hout stoken! Die staat buiten en is heel populair bij onze drie kinderen en ook bij ons. Ik kreeg het idee om de houtopslag en de bank te combineren. Toen ben ik op internet gaan zoeken naar ideeën en heb ik uiteindelijk zelf een tekening gemaakt voor een bank."

Wat heb je nodig voor deze tuinbank? Wit zand

Cementkorrels

Waterpas

Betonnen u-profielen

Hardhouten planken

Zaag(bank) en afkortzaag

Roestvrijstalen schroeven

Accuboor

Rubberen hamer

Een helpende hand voor het tillen van de betonblokken

Het houten frame ligt los op de betonnen fundering. (Foto: Privécollectie)

Hoe heb je de tuinbank gebouwd?

"Eerst maak je een goede fundering. Graaf zwart zand weg en stort wit zand erin. Ik noem dit de bedding. Zorg dat de bedding iets schuin afloopt, zodat regen van de bank af kan stromen. Maar maak het wel waterpas, door het zand met behulp van een plank en een een waterpas recht te maken. Dit voorwerk is heel belangrijk."

"Strooi wat droge cementkorrels op de bedding. Plaats dan de betonblokken er nauwkeurig op en besproei alles met een tuinslang. Dan wordt het cement hard en blijven de blokken stevig staan. De betonblokken heb ik besteld, zodat we niet te veel hoefden te sjouwen. Ik heb ze samen met mijn zoon op hun plaats gezet, het is echt te zwaar om in je eentje te doen."

"De houten bovenkant is een frame dat los op het beton ligt. Ik heb hardhout gebruikt en dat is zo zwaar, dat het op zijn plaats blijft liggen en helemaal niet verschuift. Het hout heb ik geschuurd en behandeld met hardhoutolie. Daarna heb ik het op maat gezaagd en ze op 1 centimeter van elkaar met elkaar verbonden door er dwars planken aan te schroeven. Zo ontstaat er een frame. En dat leg je op de blokken."

Wat zijn je belangrijkste tips voor het bouwen?

"De betonblokken moeten heel goed op elkaar aansluiten. Gebruik een rubberen hamer om tegen de zijkanten te slaan. Kies daarnaast voor de bovenkant sowieso voor hardhout, dat blijft langer goed en rot niet zo snel."