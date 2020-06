Nu de zon steeds vaker schijnt en het langer licht blijft, kunnen we ook 's avonds heerlijk in de tuin genieten. Kan jouw buitenruimte wel een opfrisser gebruiken? Vtwonen geeft vier stylingideeën voor de tuin waar je de hele zomer profijt van hebt.

Thuis in de tuin

In de zomer is de tuin meer dan ooit het verlengstuk van je huis. Mooie, comfortabele buitenmeubels maken van je tuin een tweede huis. Ze zijn een must wanneer je in de warmere maanden veel tijd buiten doorbrengt. Zo is een loungebank voor buiten zacht en cosy en toch bestand tegen een buitje. En een grote tafel biedt veel zitplekken voor een gezellig etentje met vrienden of familie.

Maak het gezellig

Beschouw je nieuwe buitenhuis als een nieuwe stylingkans. Maak het gezellig met mooie meubels, een vloerkleed en voeg wat kleur toe met een paar kussens. Hang een lichtsnoer op - een belangrijke sfeermaker in iedere tuin - of investeer in permanentere verlichting. Een vuurkorf geeft gezelligheid en warmte en kun je bovendien gebruiken als barbecue.

Opwarmen met een haard

Wil je de zomeravonden zoveel mogelijk rekken? Dan kan een haard of vuurkorf goed van pas komen. Ze geven warmte en je kunt tegelijkertijd naar het geknetter van het vuur luisteren. Of je nu voor een haard, korf, ton of vuurschaal gaat, het is belangrijk dat je voor elke soort de juiste plek in de tuin uitzoekt. Een plek waar je wel genoeg warmte vangt, maar waar je niet de hele avond in de rook hoeft te zitten.

Makkelijke moestuin

's Avonds lekker borrelen of eten in de tuin? Begin in het voorjaar alvast met het kweken van lekkere, verse kruiden en groenten, zodat je de hele zomer lekkere, kruidige gerechten kunt bereiden. Kies een zonnige plaats uit en zaai op het juiste moment. Met deze zaaikalender kun je meteen aan de slag. Tip: zorg voor genoeg daglicht (het liefst van boven), een temperatuur van rond de 15 graden en geef niet te veel voeding.



Kun je wel wat hulp gebruiken bij het aanleggen van je eigen moestuin? Download de Makkelijke Moestuin App, om met zo min mogelijk moeite je planten alles te geven wat ze nodig hebben.