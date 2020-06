Wat is de beste inbouwkoelkast zonder vriezer? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een inbouwkoelkast is mooi weggewerkt en wordt vaak gekocht in combinatie met een keuken. Hij heeft meestal wel wat minder ruimte vanbinnen dan een vrijstaand model en is vaak wat duurder.

De Consumentenbond test koelkasten op onder meer koelvermogen, energieverbruik en optimale temperatuur. Er zijn in totaal 188 koelkasten getest die goed verkrijgbaar zijn.

Binnen de categorie inbouwkoelkasten zonder vriezer is een model van Siemens de Beste uit de Test. Dit model heeft tegelijk ook de beste prijs-kwaliteitverhouding en is dus ook Beste Koop. Geef je toch liever wat minder geld uit, dan is een model van AEG een goed alternatief.

De Siemens scoort met een 9,6 bijzonder goed. Hij krijgt het hoogste testoordeel dat in de afgelopen jaren is toegekend.

Het is een uitstekende en zeer energiezuinige koelkast. Hij is ongeveer 175 centimeter hoog en heeft zes lagen, waarvan twee schuifbaar als lades. Daaronder heeft hij nog twee groentelades.

Koelen doet hij prima én energiezuinig. Een flinke lading boodschappen heeft hij zo op temperatuur. Een warme of koude omgeving heeft weinig invloed op de koelprestaties.

De koelkast is ook flexibel in te richten. De lagen die niet schuifbaar zijn, kun je in hoogte verstellen. Ook de deurrekken kun je verstellen, al gaat dat soms wat stroef.

De AEG scoort wat lager dan de Siemens, maar is nog steeds uitstekend. De koelkast heeft vier lagen die je in hoogte kunt verstellen en daaronder twee groentelades naast elkaar. Hij is ruim 122 centimeter hoog.

Koelen doet hij goed. Ook is hij stil en energiezuinig. Net als het Siemens-model kan ook dit model goed tegen een warme of koude omgeving.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.