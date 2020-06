Zélf iets maken in plaats van kopen is leuk en gaat ook nog eens verveling tegen. Van een kippenhok bouwen tot een eettafel maken: hoe ga je te werk? We vragen tips aan doe-het-zelvers en makers die van wanten weten. In deze week met tropische temperaturen: Judith van Wijk (43) en haar watermuur.

Wie : Judith van Wijk, haar man en haar kinderen

: Judith van Wijk, haar man en haar kinderen Hebben gebouwd : Een watermuur

: Een watermuur Dat duurde : Een uurtje of twee

: Een uurtje of twee Prijskaartje: Gratis of een paar euro voor een houten plaat

Wat is een watermuur?

"Dat is zo'n systeem voor kinderen waar je vanaf boven water in doet, dat daarna via allerlei weggetjes naar beneden stroomt. Ik zag een voorbeeld op Pinterest staan en het leek me leuk om samen met mijn kinderen te maken."

En, hielpen de kinderen goed mee?

"Als je kinderen klein zijn, kunnen ze nog niet zo goed helpen. Maar ze vinden het zeker interessant, dat kan ik je beloven. Als ze net even wat ouder zijn, kunnen ze prima zelf met wat spijkers en een hamertje aan de slag."

"Een watermuur is heel educatief voor kinderen. Ze spelen een beetje met techniek en ruimtelijk inzicht. Hoe gaat het water nou stromen? Als dat daar uitkomt, wat moet daar dan?"

"Onderaan de muur staan emmers die het water opvangen. Het is een leuk idee om meerdere waterwegen te bouwen, dan kun je een wedstrijdje doen wie als eerst zijn emmer vol heeft. Oh, dit zou ook een leuke activiteit zijn op een kinderfeestje: eerst een waterweg bouwen en dan een wedstrijdje doen!"

Wat heb je nodig voor deze watermuur? Een houten plaat

Veel lege flessen, plastic potjes

Trechter, stukjes van oude tuinslang

Schaar

Hamer, spijkers

IJzeren haakjes

Plakband

Emmers

Judith van Wijk gebruikt spullen die ze al in huis had: aardbeienbakjes en flessen. (Foto: Privécollectie)

Hoe heb je de watermuur gemaakt?

"Je hebt eerst een grote plank nodig. Ik heb deze plank gekocht, maar ik zou vooral in een bouwmarkt vragen naar resthout. Zet de plank wat schuin neer, want hij moet niet omvallen. Een watermuur kan trouwens zo groot en zo gek als je wilt."

"Op de plank bevestig je van alles waar water door kan: een bloempot, een trechter. Ik heb gekozen om allerlei dingen die ik nog had te gebruiken, zoals zo'n plastic aardbeienbakje. Je kunt ook watermolentjes kopen of die uit oud speelgoed halen."

"De spulletjes timmer je erop of gebruik ijzeren haakjes om ze aan de plank te bevestigen. Dat is handig bij dingen waar geen gaatjes in moeten komen, zoals een stuk tuinslang. Je kunt hiervoor ook plakband gebruiken."

"Tussendoor test je telkens met water of de baan goed loopt. Dat is eigenlijk het leukste."

Wat zijn je belangrijkste tips voor het bouwen?

"Het water moet voldoende vaart hebben en echt naar beneden stromen. Je moet de objecten dus niet recht onder elkaar hangen, maar trapsgewijs. Let ook op of er ergens scherpe randjes aanzitten voor de kinderen. Zo nodig kun je die met plakband beplakken."

"Een andere leuke tip is om het water met voedingskleurstof te kleuren, dan kun je het water nog beter zien. Of gebruik glitters. Zand werkt niet, daar kun je van op aan."