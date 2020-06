Tussen 2020 en 2030 moeten er in totaal 845.000 woningen worden gebouwd om aan de groeiende vraag te voldoen. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken maandag in de Staat van de Woningmarkt 2020.

In het rapport staan de belangrijkste ontwikkelingen in de woningmarkt van het afgelopen jaar. Een van de belangrijkste doelen van de Staat van de Woningmarkt 2020 is om de woningbouwproductie op gang te houden. Alleen op die manier kan aan de groeiende vraag worden voldaan en kan tegelijkertijd het woningtekort weggewerkt worden.

Op dit moment is er een tekort van 331.000 woningen. Dat is 4,2 procent van de totale woningvoorraad in Nederland. Volgens het rapport moet dit voor 2035 worden teruggebracht naar 2 procent.

Volgens minister Ollongren zal de vraag naar woningen de komende tijd alleen maar toenemen, onder meer door het groeiende aantal inwoners dat Nederland heeft. Naar verwachting heeft Nederland over vijftien jaar 18,8 miljoen inwoners. Verder blijkt uit het rapport dat vooral starters, mensen met een middeninkomen en kwetsbare mensen op dit moment moeite hebben om iets passends te vinden.

Vanwege onder meer de stikstofproblematiek, PFAS en omdat er te weinig bouwlocaties zijn, zakt de productie van nieuwbouwwoningen sterk, van 71.500 in 2019 naar, naar verwachting, 55.000 in 2020. In 2021 zakt de productie naar verwachting nog verder naar 50.000. Daarna zou de situatie zich langzaam moeten herstellen.

Coronacrisis maakt mensen terughoudender

Het rapport gaat ook in op de gevolgen van de coronacrisis op de woningmarkt. Door de crisis wordt gevreesd dat mensen terughoudender zullen zijn bij het kopen van een woning. Mogelijk zullen beleggers en ontwikkelaars minder snel investeren in nieuwbouwwoningen, denkt Ollongren.

Het ziet er nu naar uit dat de vraag naar woningen inderdaad is verminderd sinds het uitbreken van het coronavirus. Volgens de minister blijkt uit de vorige crisis in 2008 daarnaast dat de gevolgen voor de bouw tijdens een crisis lang kunnen aanhouden.