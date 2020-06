Wat is het beste babystoeltje met Isofix-bevestiging? En welk stoeltje heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een autostoeltje is verplicht voor kinderen tot 1,35 meter. Er zijn verschillende categorieën stoeltjes, zoals babystoeltjes, peuterstoeltjes en kinderstoeltjes. Het juiste stoeltje kies je op basis van het gewicht of de lengte van je kind. Daarnaast kun je ook kiezen tussen twee verschillende soorten bevestiging, namelijk gordelbevestiging of Isofix-bevestiging.

De Consumentenbond test voortdurend autostoeltjes op onder meer veiligheid en gebruiksgemak. Er zijn 144 verschillende stoeltjes getest die goed verkrijgbaar zijn.

De categorie babystoeltjes met Isofix-bevestiging zijn voor kinderen tot 13 kilo of tot maximaal 83 centimeter (ongeveer nul tot vijftien maanden). Je zet deze zitjes vast met Isofix-bevestiging. In deze stoeltjes zit je kind altijd in achterwaartse of zijwaartse richting.

Binnen deze categorie komt een stoeltje van Maxi-Cosi als Beste uit de Test. Een stoeltje van Joie is de Beste Koop.

De Maxi-Cosi is een babywiegje dat dwars (in zijwaartse richting) in de auto wordt geplaatst en tot ongeveer zes maanden gebruikt kan worden.

Het belangrijkst is natuurlijk de veiligheid en op dit punt scoort hij uitstekend. Je kind ligt helemaal plat en wordt goed beschermd tegen botsingen. Het stoeltje staat ook stabiel in de auto.

Het stoeltje is makkelijk in gebruik. Je haalt het eenvoudig in en uit de auto. Vastzetten van je kind is zo gebeurd. Ook is het stoeltje comfortabel voor je kind. Het biedt goede ondersteuning en je kind heeft veel ruimte.

Een nadeel is dat het stoeltje vrij zwaar is. Het zicht voor je kind is beperkt en het stoeltje neemt aardig wat ruimte in beslag in de auto.

NB.: Er kwamen meerdere babystoeltjes als Beste uit de Test. We lichten hier het babystoeltje uit met de laagste richtprijs.





Voor een wat kleiner budget is de Joie een mooi alternatief. Dit stoeltje zet je in achterwaartse richting in de auto. Hij biedt goede bescherming voor je kind en staat stabiel in de auto.

Net als bij de Beste uit de Test is het stoeltje makkelijk in gebruik en comfortabel voor je kind. Een verschil is dat de Joie een stuk lichter is.

Een nadeel is dat het stoeltje, net als de Beste uit de Test, vrij veel ruimte in beslag neemt in de auto.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.