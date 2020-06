Groot en klein, gedroogd en vers, in een vaas en aan de wand. De bloem maakt zijn comeback en dat is niet zo gek. Bloemen brengen het interieur spontaan tot leven. En net als bij een boeket kun je volop mixen tot het een bont geheel is.

Bonte boel

Bloemen kunnen overal, op kussens, poefs en zelfs op schilderijen. Niets is te gek. De bloem is niet voor niets een belangrijke sfeermaker in ieder interieur. Neem een rijk boeket als voorbeeld, want ook hier geldt: alles mag zo weelderig en kleurrijk mogelijk. Zolang de basis maar rustig en zachtgetint is.



Slapen op Bali

Die regel geldt net zo goed voor de slaapkamer. Door gebloemd beddengoed met een mix van gekleurde kussens te combineren, haal je het tropische reisgevoel naar je eigen slaapkamer. Kimono aan en het is net alsof je op een tropisch eiland als Bali bent beland.



Ereplaats

Maak je eetkamer levendig en zet gekleurd bloemenservies gewoon in het zicht in een glazen kast. Goed binnen het handbereik. Bovendien krijgen de bordjes en kopjes hierdoor alle aandacht die ze verdienen.



Variëren mag

Bloemen kunnen ook prima gecombineerd worden met allerlei andere patronen zoals ruiten, strepen en stippen. Zolang je het bij zwart-wit houdt, is elke variatie geoorloofd. Een subtiel gekleurd detail in de zwart-witsetting zet je nog even fijn op het verkeerde been.



Droogbloemen

Je kunt droogbloemen op allerlei plekken kopen, maar nog leuker is bloemen zelf laten drogen. Hoe je dat doet? Je hangt de bloemen ondersteboven aan een lange slinger op, bijvoorbeeld in bosjes per soort bij elkaar.

Het beste is om ze op een donkere plek op te hangen, zo blijft de prachtige kleur het best behouden. Daarna is het een kwestie van geduld: het duurt een paar weken voordat de bloemen helemaal gedroogd zijn. Zodra ze knisperen, zijn ze klaar om in een mooie glazen vaas gezet te worden.