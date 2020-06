Vroeger stond het bekend als achterstandswijk, tegenwoordig is het een geliefde plek in Utrecht. Ernst van Ruler woont nu ruim drie jaar in De Zeven Steegjes en denkt niet dat hij er ooit nog weg wil. "Soms voel je wel hoe dicht je op elkaar zit, maar dat heeft ook echt een charme."

Tussen de Oudegracht en de Catharijnesingel, midden in het centrum van de stad, staan 125 huisjes rug aan rug tegen elkaar gebouwd. Ze hebben twee knusse verdiepingen, geen achtertuin of balkon, en de voordeur van de overbuurman zit een kleine 3 meter verderop. "Je moet hier een hoop dingen leuk vinden", legt Van Ruler uit.

De Zeven Steegjes waren in de negentiende eeuw een initiatief van het Rooms-Katholiek Parochiaal Armenbestuur, dat ook eigenaar was van de nabijgelegen bierbrouwerij De Boog. Een plek waar veel bewoners werkten.

Naar verluidt bestonden gezinnen soms uit twaalf personen. Douches waren er in het begin nog niet; wassen deed je in een teiltje in de keuken. In de nabijgelegen Fockstraat moesten bewoners zelfs gebruikmaken van openbare toiletten. Allemaal verleden tijd natuurlijk. Hoewel de geschiedenis ook na verschillende renovaties nog voelbaar is.

Ernst van Ruler woont sinds drie jaar met veel plezier in de Utrechtse Zeven Steegjes. (Foto: Fabian Melchers)

Van Ruler wijst naar zijn keuken, die in een kleine uitbouw aan de huiskamer vastzit. "Vroeger zat daar een heel klein buitenplaatsje. En zie je dat rommelhok ernaast? Dat was de originele keuken. Ik schat dat het één bij één meter is. Apart he?"

"Dat buitenplaatsje had ik trouwens misschien nog best leuk gevonden", vertelt Van Ruler. "Aan de andere kant vind ik het ook juist fijn om naast de voordeur te zitten. Het is ook helemaal geen hoofdader. Af en toe komt er iemand langs en zeg je even gedag."

De 55-jarige van Ruler is in Utrecht geboren en kent de buurt al langer. "Vroeger liep je met een grote boog om deze wijk heen. Of je werd in elkaar getimmerd. Nu is dat heel anders. Het zijn natuurlijk ook prachtige monumentjes. Dit is toch een schattig straatje zo?"

Sinds Stadsherstel Utrecht in 1994 de woningen kocht en renoveerde, is er geen voorrangsregeling voor familieleden meer. Tot onvrede van sommige bewoners, die de samenstelling van hun wijk steeds meer zien veranderen. "Er wordt ieder jaar een groot buurtfeest georganiseerd, van vrijdag tot en met zondag", vertelt Van Ruler. "Vorig jaar voelde ik me daar niet echt welkom. Maar misschien is dat volgend jaar anders."

De knusse huiskamer met keuken, op de plek waar vroeger een buitenplaatsje zat. (Foto: Fabian Melchers)

"Het heeft tijd nodig, ik snap dat wel", gaat de bewoner verder. "Ik ben daar heel relaxed in. Steeds meer mensen beginnen me vriendelijk te begroeten. In de zomer zit iedereen buiten op straat. Ik raak wel makkelijk afgeleid, dus merk het meteen als er buiten iets is. Maar dat soort dingen neem ik echt voor lief. Ik vind het fijn om de stad te voelen. Het bruist. Je hebt mensen om je heen."

Van Ruler woonde op verschillende plekken in Utrecht maar denkt nu toch echt beet te hebben. "Toen ik hier net kwam wonen, was ik zo blij dat ik dacht dat ik hier wel dood zou willen gaan. Eergisteren had ik dat gevoel nog steeds. Ik denk niet dat ik snel iets mooiers zal vinden dan dit."