Dag in dag uit genieten in de tuin terwijl de zon schijnt, daar gaat weinig boven. Daarom: de vtwonen-tuintrends voor 2020, om je tuin een frisse start te geven

Intens zwart

Niet alleen binnenshuis, ook in de tuin is zwart dit jaar de trend. Want één ding is zeker: het combineert prachtig met wit en alle kleuren groen. Denk bijvoorbeeld aan een zwarte pot, waarin elke plant nog beter tot zijn recht komt. Of een zwartgeverfde houten bank of schutting, een echte eyecatcher. Wissel zwart af met contrasterende elementen, zoals een lichtgrijze tegelvloer, voor een speels effect.

Zelf gemaakt

Wil je een zwartgeverfde bank of schutting maken? Maak dan vooral gebruik van de duurzaam verantwoorde, Japanse 'shou suga ban'-techniek. Dit is een techniek om hout te verduurzamen door het te verbranden. Hierdoor krijg je niet alleen hele mooie, verweerde houten planken. Ook zorgt het voor een laag die bestand is tegen alle weersomstandigheden en tegen insecten en schimmels.

Eco-tuin

Door de Japanse 'shou suga ban'-techniek, kun je de tuin een stukje verduurzamen. Maar er zijn meer milieuvriendelijke manieren om een eco-tuin te creëren. Wist je bijvoorbeeld dat je voor het voeden van je planten ook gewoon gratis water uit de regenton kunt gebruiken? Kwestie van de regenpijp naar de ton omleggen. Of begin een moestuin. Alles puur natuur en van het seizoen, verser krijg je het niet.

Bovendien geeft niets zoveel voldoening als het zien groeien van je eigen groenten. Voor een moestuin hoef je trouwens geen grote tuin te hebben. Zelfs op een klein stadsbalkon of in de keuken kun je je gemakkelijk je eigen sla, tomaatjes en komkommers kweken.

Lekker los

Een rijtje planten in identieke potten is wel een beetje geweest. Ook buiten mag het veel losser. Zet een groep planten bij elkaar. Door de verschillen in groeivormen komen al die subtiele variaties in groen nog beter uit. Vervang dezelfde eetkamerstoelen door een mix van meubels, voor een speels effect. Maar wel uit hetzelfde kleurpalet, bijvoorbeeld in zwart en wit, voor een georganiseerd geheel.

Instant feest

Zin om een tuinfeestje te organiseren? Niets is zo gezellig en uitnodigend als een mooi gedekte tafel. Een extra lange tafel is zo gemaakt van twee klaptafels of schragentafels. Of ze mooi zijn of niet doet er niet toe, want daarvoor is het extra lange linnen tafelkleed, dat eigenlijk uit meerdere tafelkleden bestaat. Serviesverzameling erop, veldbloemen erbij: niks meer aan doen.