Leven als een nomade, maar binnen drie uur stijlvol binnen zitten: daar is vraag naar, merkte de start-up Brette Haus. Zij ontwikkelden een houten nomadenhuis: op- en uitvouwbaar, ontworpen om gemakkelijk te vervoeren, ter plaatse te installeren en in slechts drie uur aan te sluiten. Gennadii Bakoenin, medeoprichter en CEO van Brette Haus, vertelt over de huizen.

Wat was de motivatie achter de oprichting van dit nomadenhuis?

"We lazen het boek Nomadic Living van Sibylle Kramer en realiseerden ons dat er grote vraag is naar nomadische woningen, maar dat er geen standaard aanbod is. Bijna elke oplossing op de mobile homes-markt is nu een uniek kunstwerk. Architecten en liefhebbers bouwen kleine mobiele cabines voor individuele en specifieke doeleinden. Ons doel was om weg te komen van containerachtige vormen met behoud van mobiliteit."

"Opvouwbare woningen moeten net zo bereikbaar en praktisch worden als gewone woningen. Wij zijn het enige product dat tot 100 vierkante meter gebruiksklare ruimte kan leveren met één normaal 12 meter platform, ongeacht het transportmiddel."

Voor wie is zo'n Brette Haus?

"We zien dat onze producten echt nuttig kunnen zijn in noodsituaties. Het is anders dan die standaard metalen of plastic dozen van de Verenigde Naties. Je kunt het hout er echt ruiken en je voelt je er thuis, wat erg belangrijk is als het gaat om het opvangen van overlevenden."

Hoe zit het met de techniek?

"We hebben wat ervaring met het leven op het platteland en kamperen en dat is de reden dat we onze producten een beetje bosgevoel willen geven. Toch begrijpen we ook de architectonische en duurzaamheidsbehoeften."

"De assemblagelijn is gebaseerd op de LEGO-principes: alle onderdelen worden afzonderlijk op maat gemaakt en we combineren ze in het product, dat vervolgens wordt klaargemaakt voor levering. Zo kunnen we huizen sneller en goedkoper maken. Het grootste voordeel is de tijd: momenteel is de productie zo'n zestig dagen - dat is bijna niets als het gaat om houten woningen."

Hoe is het voor start-ups in Letland?

"Het is moeilijk om een bankrekening in Letland te krijgen. De start-upscene is hier nog heel jong en de banken beveiligen het systeem op alle mogelijke manieren. Nog steeds is het hier geen erg vriendelijk klimaat voor nieuwe bedrijven zoals de onze. Startende ondernemingen hebben behoefte aan snelle en flexibele besluitvormingsprocedures rond betalingen."

"Onze filosofie is eenvoudig: als een van ons ergens vastzit, gaan we gewoon een tijdje naar een andere taak of wisselen we van taak. Soms vertraagt deze aanpak het project, maar uiteindelijk blijven we wel vooruit gaan. Het is alsof we sneeuwruimers zijn, we stoppen nooit."

Wat kunnen we de komende jaren van jullie bedrijf verwachten?

"We denken over een paar jaar een online tweedehands Brette-huisjesmarkt te kunnen openen. Daarnaast hebben we ideeën over hoe we onze opvouwbare functie kunnen koppelen aan andere industrieën zoals campers en kleine opvouwbare hutjes voor kinderen. Wij bieden fabrikanten ons basisidee aan, zodat zij hun eigen gestandaardiseerde oplossing kunnen maken en deze op de markt kunnen brengen."