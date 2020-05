Wat is de beste robotstofzuiger? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Er zijn verschillende soorten stofzuigers. Een robotstofzuiger lijkt makkelijk. Maar de meeste zijn ook redelijk prijzig. Is een robotstofzuiger de investering waard en maken ze je huis goed en zelfstandig schoon?

De Consumentenbond test robotstofzuigers op onder meer zuigprestaties, slim navigeren, gebruiksgemak, accuprestaties en energieverbruik. Er zijn in totaal 22 robotstofzuigers getest die goed verkrijgbaar zijn.

Een model van Neato is de Beste uit de Test en heeft ook de beste prijs-kwaliteitverhouding. Deze is dus ook de Beste Koop. Ben je op zoek naar een goedkoper alternatief? Dan is er een model van Vileda.

Beste uit de Test en Beste Koop: Neato Botvac D4 Connected Prijs: 359 euro

Testoordeel: 6,2

Gebruiksduur: 52 minuten

Oplaadtijd: 87 minuten

De Neato is met een 6,2 de Beste uit de Test. Geen hoge score, maar alle robotstofzuigers uit de test presteren niet super. Ze hebben moeite met zuigen en ook navigeren door de ruimte is vaak nog een hele toer.

Opzuigen van kruimels doet de Neato Botvac goed, zowel op tapijt als op de harde vloer. Ook het stof langs de muren laat hij niet liggen. Hij navigeert goed door de kamer en maakt weinig herrie.

Je kunt hem bedienen via een app op je smartphone. Zodra hij leeg is, zoekt hij zelf het oplaadstation om zich op te laden.

Een nadeel is dat hij niet goed het stof of huisdierharen van tapijt opzuigt. Hij verbruikt ook veel energie en het schoonmaken van het stofbakje en filter is lastig.

Alternatief: Vileda VR 102 Prijs: 135 euro

Testoordeel: 5,9

Gebruiksduur 135 minuten

Oplaadtijd: 229 minuten

Voor wat minder geld kun je kiezen voor de Vileda. Hij is te koop bij Amazon.nl en Kijkshop.nl.

Dit model is ook goed in het opzuigen van kruimels en maakt weinig herrie. Maar het stof langs de muren laat hij grotendeels liggen. Ook met stof en haren van het tapijt heeft hij veel moeite.

Dit model laad je op met een snoertje aan de robot zelf. Hij heeft geen app.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.