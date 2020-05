Woon jij in een donker huis of in een donkere kamer? Gelukkig zijn er veel manieren om een donkere kamer lichter te laten lijken. Met deze stylingideeën van vtwonen kun je dat zelfs al in één dag voor elkaar krijgen.

Funky twist

Kies de juiste witte verf. Wit is altijd een goede keuze om het meeste licht naar binnen te halen. Ga liever voor glanzend dan mat: glanzende witte verf, of tegeltjes op de muur, reflecteert meer licht. Je kunt ook voor een lichte pasteltint op de muur gaan. Bang dat dit te zoet of romantisch wordt? Combineer het dan met een frisse basis en strakke lijnen voor een funky twist. Ontdek hier hoe je dat doet.

Alles bij elkaar

Probeer grote meubels te vermijden. Die zorgen er alleen maar voor dat de donkere ruimte nog donkerder lijkt. Objecten waar je doorheen kunt kijken maken het interieur veel lichter en luchtiger.

Denk bijvoorbeeld aan een bescheiden witte stellingkast. Niks verstoppen in een kast, mooie spullen kun je als een verzameling bij elkaar zetten. Zo krijgen ze echt de kans om uit te blinken.

Spiegels

Voor een donkere ruimte bestaat een geweldige oplossing: spiegels. Groot, klein, vierkant of rond: spiegels laten een huis groter lijken en geven een speels effect. Heb je niet zo'n groot huis, maar wil je extra ruimte creëren? Plaats dan een xl spiegel aan de wand. Zo wordt die saaie muur ook meteen opgevuld.

Licht

De juiste verlichting doet wonderen in je donkere kamer. Maar let wel op, niet alleen de hoeveelheid lampen maakt een verschil, maar ook het soort lamp. Van spaarlamp en ledlamp tot halogeen of gloeilamp: iedere soort lichtbron heeft zijn eigen voor- en nadelen.

Dankzij het warme licht van de gloeilamp doet 'ie het perfect in een ruimte waar je een sfeervol licht wil gebruiken. In een donkere kamer kun je het beste kiezen voor een ledlamp met natuurlijk daglicht om zo veel mogelijk licht te vangen.

Transparant

Een gordijn is een belangrijkste sfeermaker in ieder interieur. In een donkere kamer kun je het beste gaan voor transparante (rol)gordijnen. Het geeft ruimte en licht in je kamer. Toch zorgen transparante gordijnen wel voor voldoende privacy.