Zélf iets maken in plaats van kopen is leuk en gaat ook nog eens verveling tegen. Van een kippenhok bouwen tot zeep maken: hoe ga je te werk? We vragen tips aan doe-het-zelvers en makers die van wanten weten. Deze week: Tessa Kruithof (34) met haar vogelhuisje.

Wie : Tessa Kruithof

: Tessa Kruithof Heeft gebouwd : Een vogelhuisje

: Een vogelhuisje Dat duurde : Minder dan een uur

: Minder dan een uur Prijskaartje: Ongeveer 10 euro

Die ziet er mooi en simpel uit!

"Klopt, ik ben er ook niet lang mee bezig geweest. Het is van één stuk douglashout gemaakt, een fijne sterke houtsoort hiervoor. Ik heb ervoor gekozen om het huisje niet te verven. Als je het wel zou willen verven, kies dan voor douglasbeits."

Heb je het huisje zelf ontworpen?

"Ja, ik heb zelf de maten bedacht en het huisje uitgetekend. In een winkel heb ik naar afmetingen gekeken als voorbeeld. Ik heb gekozen voor een schuin dakje, omdat je dat niet zo vaak ziet. Ook heb ik een zitstok gemaakt voor de vogel, zodat hij daar even kan rusten."

Broeden er al vogels in?

"Nee, want ze schrikken telkens van onze twee jonge katten! Er komen wel vogels kijken, vooral koolmeesjes. Daar is het huisje ook voor gemaakt. Het gat is tussen 32 en de 34 millimeter groot, die afmeting is voor koolmeesjes, huismussen en boomklevers. Maak je een gat van 26 tot 28 millimeter groot, dan is het geschikt voor pimpelmezen, kuifmezen en veldmussen."

Wat heb je nodig voor dit huisje ? Een plank van 240 bij 13,8 bij 2,4 centimeter

Een ronde stok met een diameter van 6 millimeter

Boor of gatenzaag (32 of 34 millimeter)

Afkortzaag

Winkelhaak

Potlood

Rolmaat

Accuboormachine

Boortje

Schroeven

Het huisje is gemaakt van onbewerkt douglashout. (Foto: Tessa Kruithof)

Hoe heb je het huisje in elkaar gezet?

"Eerst heb ik alles goed uitgetekend op het hout. Met behulp van een winkelhaak kun je goede rechte lijnen trekken. Daarna heb ik alles gezaagd met een afkortzaag. Dat is een zaag met een rond zaagblad, waar je mooi recht mee kunt zagen. Maar je kunt elke soort zaag gebruiken."

"Toen heb ik een gat geboord voor de ingang van de vogel en voor het stokje. Voor je het geheel in elkaar zet, is het verstandig om gaten voor te boren. Anders kan het hout splijten. Ik heb eerst de onderkant neergelegd en de zijkanten ertegenaan geschroefd."

"Ik heb een los dakje gemaakt, zodat je in het kastje kunt kijken en het kunt schoonmaken. Dat dakje blijft zitten doordat je er een extra plankje aan bevestigt, zodat het dak in het huisje valt. Schroef als laatste een haakje aan de achterkant."

Wat zijn je belangrijkste tips?

"Van tevoren goed meten is het belangrijkst! Kies verder voor roestvrijstalen schroeven. En vergeet niet het huisje op te schuren, zodat de scherpe randjes ervanaf zijn."