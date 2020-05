Niets zo fijn als een avondje badderen in je eigen mini-spa. Deur op slot en relaxen maar! Vtwonen geeft een paar ideeën voor het luxe hotelgevoel in de badkamer.

Badderen in een basic badkamer

Begin met de basis: de vloer en de muren. In een lichte badkamer met witte tegels is het heerlijk ontspannen en relaxen. Ook zorgt het voor een groter en ruimtelijker gevoel. Wil je de badkamer juist een stoere uitstraling? Combineer dan donkergrijze tegels met lichtgrijze kasten. Een strakke matzwarte kraan en betonnen accessoires maken de robuuste badkamer helemaal af. Met felgekleurde Marokkaanse tegeltjes op de vloer of de wanden maak je een mooi statement. Combineer het met basic meubels en accessoires voor eenheid en rust.

Opgeruimd staat netjes

Geef alles een eigen plek, want het gebruiksgemak is belangrijk. Verstop al je flesjes shampoo en douchegel netjes achter kastjes in je badkamermeubel of in stoffen opbergmanden. Chronisch gebrek aan opbergruimte? Altijd rommel in de badkamer? Opruimen is écht een kunst. Daarom vind je hier een paar opruimtips, en dan niet alleen om van alles achter een deurtje te verstoppen, maar ook om mooie spullen zoals hamamdoeken en geurstokjes, een plek te geven in je thuisspa.

Door alles een eigen plek te geven vergroot je het gebruiksgemak van je badkamer. (Foto: Vtwonen)

Planten

Planten geven sfeer, ook in de badkamer. Kies wel voor het juiste soort, dat goed kan overleven in de meest vochtige kamer van je huis. De parapluplant kan goed overleven in een vochtige, lichte badkamer. Ook de graslelie is de moeilijkste niet - of hij nu in de zon of de schaduw staat.

Klein budget

Wil je je eigen thuisspa creëren, zonder dat het te veel geld kost? Met een paar simpele aanpassingen geef je de badkamer toch een luxe hotellook. Een paar tips: vervang je huidige douchekop door een regendouche of maak zelf een badkamermeubel van hout. Een paar mooie planten, accessoires en geurkaarsen kosten weinig geld en geven meteen veel sfeer aan de badkamer. Ontdek hier nog meer ­­­­manieren om het interieur van je badkamer op te frissen.