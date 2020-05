Welke blender is de beste? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Als je van smoothies en fruitshakes houdt, is een blender ideaal. Vooral mengen en pureren doet een blender goed. Het voordeel van een blender is dat je een dichte kom hebt en dus weinig last van geknoei.

De Consumentenbond test blenders op onder meer het maken van smoothies, pureren van babyvoeding, gebruiksvriendelijkheid en stevigheid. Er zijn in totaal 69 goed verkrijgbare blenders getest.

Een blender van Magic Bullet komt als Beste uit de Test. Een model van Russell Hobbs is de Beste Koop.

De Magic Bullet NutriBullet. (Foto: NU.nl/Consumentenbond)

De Magic Bullet is al wat langer op de markt, maar verslaat nog steeds zijn concurrenten. Hij blinkt uit in het maken van smoothies - dat doet hij uitstekend - maar ook het maken van babyvoeding gaat hem goed af.

De blender is prettig in gebruik en zit stevig in elkaar. Opvallend is dat hij geen knoppen heeft. Hij werkt door hem aan te drukken.

Een nadeel is dat de mengbeker wat klein is. Ook is hij niet goed in het malen van ijsblokjes en is de handleiding onduidelijk.

De Russell Hobbs 24720-56 Desire Blender. (Foto: NU.nl/Consumentenbond)

De blender met de beste prijs-kwaliteitverhouding is ook al wat langer op de markt. Ook deze blender maakt prima smoothies. Wel doet hij daar soms wat lang over.

Deze blender is prettig in gebruik en voelt stevig aan. De mengbeker is met bijna 1,5 liter een stuk ruimer dan die van de Beste uit de Test.

Een nadeel is dat deze blender slecht is in pureren. Voor het maken van babyvoeding kun je dus beter een ander model kiezen.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.