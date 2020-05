Zelf iets maken in plaats van kopen is leuk en gaat ook nog eens verveling tegen. Van een kippenhok bouwen tot zeep maken: hoe ga je te werk? We vragen tips aan doe-het-zelvers en makers die van wanten weten. Deze week: Marcel Bulten (53) heeft een eettafel gemaakt.

Wie : Marcel Bulten

: Marcel Bulten Beroep : Sales manager

: Sales manager Heeft gebouwd : Een eettafel van wijnkistjes

: Een eettafel van wijnkistjes Dat duurde : Twee maanden af en aan, 'het kan ook in vijf dagen'

: Twee maanden af en aan, 'het kan ook in vijf dagen' Prijskaartje: Circa 300 euro, poten niet meegerekend

Een tafel van wijnkistjes?

"Het tafelblad is gemaakt van deksels van wijnkistjes die op een houten plaat liggen. Daaroverheen zit een dikke laag hars en lak. De poten heb ik gekocht en eronder gemonteerd. Ik vind het heel leuk om dingen zelf te maken. Zo heb je echt iets unieks in huis."

Dus jullie houden wel van wijn?

"Ja, we houden echt van lekker eten en een goed glas wijn. Die wijn halen we bij een wijnboer hier in de streek. Daar zag ik een display staan, gebouwd van deksels van wijnkistjes. Toen heb ik de wijnboer gevraagd om deksels voor mij te bewaren."

"In plaats van wijnkistjes kun je ook wat anders gebruiken, iets wat je zelf leuk lijkt. Je kunt alles onder een harslaag leggen wat je wilt: bladmuziek, cd's, bierdopjes."

Wat een grappige vorm heeft de tafel!

"Ja, we kijken weleens bouwprogramma's en daar kwamen tafels met organische vormen in voor, in plaats van gewoon vierkante of ronde vormen. We hebben deze vorm zelf bedacht en de tafel past ook precies in onze smalle keuken. We kunnen er met zes mensen aan zitten."

Wat heb je nodig om de tafel te bouwen? Twee multiplex platen

Deksels van wijnkistjes of iets anders wat je mooi vindt

Poten (kopen of zelf maken)

Houtlijm

Epoxy injectiehars en epoxy giethars

Beits, kwasten en rollers

Bootlak

Decoupeerzaag

Schroeven

Schuurmachine

Schuurpapier

Polijstmachine

Een puzzel: de deksels worden op het houten blad gelegd. (Foto: Marcel Bulten)

Hoe heb je de tafel in elkaar gezet?

"Ik heb twee multiplex platen bij een bouwmarkt gekocht. Die heb ik aan elkaar geplakt met houtlijm, op elkaar geschroefd en laten drogen. Daarna hebben we de vorm van de tafel erop getekend en uitgezaagd met een decoupeerzaag. Het geheel heb ik goed geschuurd."

"Op dit blad heb ik de deksels van de wijnkistjes gelegd en erop geplakt met houtlijm. Met beits heb ik de kistjes een lichtrode kleur gegeven. Toen heb ik er injectiehars op uitgesmeerd, dat trekt goed in het hout. Daarna heb ik vier keer een liter giethars erop uitgegoten en uitgesmeerd met een spatel."

"De hars moet tussen de lagen door goed drogen. Daarna kun je het geheel opschuren, lakken en polijsten. Het blad is superglad geworden."

Het klinkt ingewikkeld!

"Dat klopt, maar het valt echt mee. Op internet is zoveel informatie te vinden over hars gieten! Probeer het eerst eens uit op een proefstukje. Ik zou zeggen: weest niet bang om het te doen. Het is zo leuk om aan een originele, eigengemaakte tafel te eten."

Wat zijn je belangrijkste tips voor het bouwen?

"Pas op voor luchtbelletjes in de hars. Je kunt ze te lijf gaan door met een gasbrander de hars kort te verhitten, zodat ze naar boven komen en knappen. Maar je kunt ook naderhand de luchtbelletjes eruit boren en met wat hars opvullen."

"Zorg ervoor dat de lak niet te dik is, dan krijg je het niet mooi glad. De lak moet ongeveer zo vloeibaar zijn als olijfolie. Werk snel en haal de kwast niet te vaak over de lak heen."