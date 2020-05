Zélf iets maken in plaats van kopen is leuk en gaat ook nog eens verveling tegen. Van een kippenhok bouwen tot zeep maken: hoe ga je te werk? We vragen tips aan doe-het-zelvers en makers die van wanten weten. Deze week: Norma Riemersma (45) over haar kippenhok.

: Ongeveer een maand, telkens een paar uurtjes Prijskaartje: Circa 550 euro plus 200 euro voor een automatische hokafsluiter

Kip, ik heb je?

"Ja, ik heb altijd al kippen gewild! Toen we naar een huis met een grotere tuin verhuisden, vatte ik meteen het plan om een kippenhok te bouwen. Ik heb de kippen op Marktplaats gekocht en ik heb er vooral op gelet ze niet schuw waren, dat is niet zo gezellig. Twee van de drie zijn er nu aan de leg, dus ik heb twee verse eieren per dag."

Hoe heb je je voorbereid op het kippen houden?

"Ik heb De kippenencyclopedie aangeschaft, waarin alles is te lezen over het houden van kippen, van voeding tot verzorging. Daarna ben ik me gaan verdiepen in kippenhokken: waar moet een goed hok aan voldoen? Ik heb op basis daarvan een bouwtekening geschetst."

Wat voor soort kippenhok heb je gebouwd?

"Het hok heeft een binnenverblijf en een ruime uitloop, wat we,mijn vriend en ik, hebben afgerasterd. De kippen kunnen om het hok heen lopen en aan de achterkant hebben we deurtjes gemaakt om eieren te rapen uit het nachthok. Ik wilde dat het hok zo groot was, dat ik er zelf nog in kan staan. Dan is het schoonmaken makkelijker."

Wat heb je nodig voor een kippenhok? Vierkante balken voor een frame

Gaas voor tussen de balken

Dakplaten

Houten platen en schroten voor het nachthok

Stootbanden (beton waar het hok op kan rusten)

Eventueel verf om het hok te schilderen

Hamer en boor

Schroeven en spijkers

Nietpistool en nietjes

Hoeveel geld ben je hieraan kwijt geweest?

"Het was meer dan ik had gedacht, zo'n 550 euro. Maar het is dan ook een groot hok. Daarnaast heb ik nog een automatisch nachtslot voor het nachthok gekocht. Duur, maar ik ben er elke dag blij mee."

Het automatische nachtslot op het kippenhok. (Foto: Norma Riemersma)

Hoe heb je het hok in elkaar gezet?

"Van de balken hebben we vier frames gebouwd voor de vier zijden van het hok. De frames zijn aan elkaar geschroefd en op betonnen randen gezet, om houtrot te voorkomen. Het gaas is daartussen bevestigd met een nietpistool. Daarbovenop komen de dakplaten, die hebben we gekocht, ze zijn weerbestendig."

"Het nachthok is in deze buitenren gebouwd door wanden, vloer en plafond te maken met houten platen en dat daarna te betimmeren met schrootjes: planken die makkelijk in elkaar vallen. De achterkant van het nachthok is een deur, die kan ik opendoen om het hok schoon te maken. Aan de andere kant zit het deurtje voor de kippen."

"Door alles zwart te verven, gaat het hok op in de groene omgeving en ervaren we het niet als een enorm bouwwerk in de tuin."

Wat zijn je belangrijkste tips voor het bouwen?

"Koop geen klassiek kippengaas, maar heel fijnmazig gaas. Daar kunnen geen muizen doorheen. Ook hebben we het gaas laten doorlopen onder het dak, zodat er geen roofdier van boven in het hok kan komen. Het gaas hebben we zwart geschilderd, dan zie je de kippen beter."