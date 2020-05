Wat is de beste lichte accuschroefboormachine? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Lichte schroefboormachines zijn prima geschikt voor schroeven of licht boorwerk, bijvoorbeeld in zacht hout. Ze zijn licht van gewicht en daardoor makkelijk te hanteren. Ook zijn ze vaak wat goedkoper in aanschaf dan de zwaardere modellen. Je hebt ze in 10,8 of 12 volt.

De Consumentenbond test accuschroefboormachines op onder meer schroeven, boren, prestaties van de accu en gebruiksgemak. Er zijn in totaal 31 boormachines getest die goed verkrijgbaar zijn.

Binnen de categorie lichte accuschroefboormachines is een boormachine van DeWalt de Beste uit de Test. De Beste Koop is van Metabo.

Beste uit de Test: DeWalt DCD701D2 Richtprijs: 190 euro

Testoordeel: 7,2

Voltage accu: 12 volt

De DeWalt is een boormachine die eind 2019 is getest. Hij wint het met gemak van zijn concurrenten en scoort als enige hoger dan een 7.

Hij heeft twee versnellingen en een zogenaamde koolborstelloze motor (brushless motor). Dit type motor zit lang niet in alle boormachines en zou langer mee moeten gaan.

De machine blinkt uit in gebruiksgemak. Hij is licht, degelijk en prettig in gebruik. Ook de accu en de lader zijn goed. Hij wordt geleverd met twee accu's zodat je kunt wisselen. Maar de accu laadt ook lekker snel op (49 minuten).

Een nadeel is dat hij vrij prijzig en wat minder goed verkrijgbaar is.

Beste Koop: Metabo PowerMaxx BS 12 Prijs: 147 euro

Testoordeel: 6,6

Voltage accu: 12 volt

Een goedkoper alternatief is de Metabo. Deze boormachine is ook eind 2019 getest en heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding. Hij heeft twee versnellingen en wordt geleverd met twee accu's.

Boren en schroeven doet hij wat minder goed dan de DeWalt. Maar de Metabo is even zwaar en ook prettig in gebruik. De accu en lader zijn goed. De accu laadt ook snel op in zo'n 51 minuten.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.