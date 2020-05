Wat is de beste elektrische fiets? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Elektrisch fietsen wordt steeds populairder. Het is natuurlijk ook erg prettig. Je kunt het fietsen zo zwaar maken als jij dat wilt. Wil je sportief bezig zijn? Dan zet je de ondersteuning laag of uit. Maar moet je even een heuvel op of ben je de tegenwind zat? Dan zet je hem gewoon wat hoger.

De Consumentenbond test e-bikes op onder meer elektrische ondersteuning, actieradius en bediening en uitrusting van de fiets. Er zijn in totaal bijna 400 elektrische fietsen getest die goed verkrijgbaar zijn. Door de coronacrisis kunnen e-bikes wel tijdelijk minder goed verkrijgbaar zijn.

Vier e-bikes komen als Beste uit de Test. Wij lichten hier één van deze fietsen uit (met de laagste richtprijs): een e-bike van Kalkhoff. De fiets met de beste prijs-kwaliteitverhouding is van Cube.

Beste uit de Test: Kalkhoff Image 5.B Belt BLX 625Wh Richtprijs: 3.800 euro

Testoordeel: 8,2

Aantal versnellingen: traploos (oneindig)

Bekijk de specificaties

Bekijk alle geteste e-bikes

Kies de beste e-bike voor jou

De Kalkhoff Image 5.B Belt BLX 625 Wh. (Foto: De Consumentenbond)

De Kalkhoff is een e-bike met een comfortabele zithouding. Hij heeft geen vaste versnellingen, maar een traploze versnelling. Je versnelling is dus nooit iets te zwaar of te licht. Met een draaihendel stel je de versnelling in op de stand die jij het prettigst vindt.

Hij heeft een Bosch Performance Line 3-motor met een accu van 625Wh. Deze stille motor presteert erg goed. De ondersteuning voelt soepel aan en de actieradius (afstand op volle accu) is uitstekend. Afhankelijk van welke ondersteuning je kiest en de omstandigheden haal je zo’n 50 tot 125 km op een volle accu.

In plaats van een ketting heeft hij een riemaandrijving. Dit is stiller, duurzamer en onderhoudsvriendelijker. Verder heeft hij goede hydraulische schijfremmen en bredere banden voor meer comfort.

Beste Koop: Cube Touring Hybrid Pro 500 Richtprijs: 2.400 euro

Testoordeel: 8,0

Aantal versnellingen: 10

Bekijk de specificaties

Bekijk alle geteste e-bikes

Kies de beste e-bike voor jou

De Cube Touring Hybrid Pro 500. (Foto: De Consumentenbond)

Zoek je een goedkoper model? Dan is de Cube een prima alternatief. Deze fiets is wat sportiever dan de Kalkhoff. De zithouding is wat meer voorovergebogen en ook de derailleurversnelling met 10 versnellingen voelt sportiever aan. De kettingkast is open, dus je zult de ketting vaker moeten onderhouden.

De Cube heeft net als de Kalkhoff de Bosch Performance Line 3-motor. Maar wel met een iets kleinere accu van 500Wh. De actieradius is nog steeds erg goed. Afhankelijk van de ondersteuning die je kiest en de omstandigheden haal je zo’n 40 tot 100 km op een volle accu.

Ook de Cube heeft goede hydraulische schijfremmen en bredere banden voor meer comfort.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.