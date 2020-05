Wie 1,5 à 2 liter vocht per dag drinkt, gaat zo'n acht keer op een dag naar de wc om te plassen. Daar komt de grote boodschap nog bij op: moet je nagaan hoe vaak je het kleinste kamertje van het huis eigenlijk bezoekt op een dag. Zo zorg je voor een hygiënisch schoon toilet.

Een groot misverstand is dat het toilet ontsmet moet worden, zegt Jaap Niezen, trainer binnen de professionele schoonmaakbranche en eigenaar van de website Schoonmaakgoeroe. "Dat gebeurt niet eens in het ziekenhuis. Goed schoonmaken haalt 98 procent van de micro-organismen weg."

'Reinig met weinig'

Volgens Niezen is het beste middel gewoonweg een goede sanitairreiniger. Geen allesreiniger. "Die reinigt alles, maar maakt niet alles schoon. Dat is niet hetzelfde: reinigen is de handeling, maar dat is niet wat de vervuiling weghaalt."

De schoonmaakdeskundkige raadt cola of bleek ook niet aan. "Cola zou ontkalken, maar als het als schoonmaakmiddel bedoeld was dan zou het wel in dat schap staan. Bleek bleekt het vuil, maar haalt het niet weg."

“Gebruik een heel klein beetje schoonmaakmiddel. De gouden tip: reinig met weinig.” Jaap Niezen, trainer in de schoonmaakbranche

Voor het schoonmaken gebruikt hij een gevouwen microvezeldoekje, zodat hij bij ieder onderdeel een schoon vlakje kan gebruiken. "Met microvezel haal je ook de micro-organismen weg."

Het microvezeldoekje gaat vervolgens op minimaal zestig graden de wasmachine in. Anders werkt het niet meer goed. "Je moet ook maar een heel klein beetje schoonmaakmiddel gebruiken.. De gouden tip: reinig met weinig."

Hoe maak je de wc schoon?

De juiste volgorde is het belangrijkste bij het schoonmaken van de toiletpot, zegt Niezen. Anders is deze na het schoonmaken viezer dan ervoor.

Als allereerste spoelt Niezen de wc door, zodat hij schoon begint en de wc-borstel niet per ongeluk in urineresten doopt. Daarna borstelt hij de binnenkant van de wc met sanitairreiniger en laat hij de borstel in de wc staan.

“Ontstoppingsmiddel is troep en uitstel van executie.” Camil Hack, eigenaar van Loodgieter.nl.

"Vervolgens begin je met een schoonmaakdoekje bij de spoelknop, dan ga je over de bovenkant van de deksel, de onderkant van de deksel, de bovenkant van de bril, de onderkant van de bril, de buitenkant van de wc-pot en dan de bovenrand van de wc-pot."

Daarna borstelt hij de pot nog eens goed door, spoelt hij de wc door en daarmee ook de borstel af. "En als laatste doe je de tegeltjes rond de wc-pot."

Etensresten, tampons en maandverband in de wc

Wie zijn toilet goed schoon wil houden, gooit er geen etensresten of frituurvet doorheen, zegt Camil Hack, eigenaar van Loodgieter.nl.

"Etensresten zijn vaak vet en hechten zich aan het toilet, waardoor het vies wordt en je een vettig laagje op het water krijgt. Als het heel erg vet is, zoals wanneer je frituurvet door de afvoer spoelt, kan het daar blijven hangen en krijg je daar geheid in de toekomst of direct een verstopping van."

Ook vochtige doekjes, tampons en maandverband horen volgens Hack niet in het toilet thuis. "Daar komen heel veel ontstoppingen uit voort. Het blijft hangen, plakt en uiteindelijk hoopt het zich op."

Voor wie dit advies al te laat is, kan het helpen om eens in de zoveel tijd soda door te spoelen. Ontstoppingsmiddel liever niet. "Dat is enorm agressief en vreet lijm weg. Het is troep en uitstel van executie."