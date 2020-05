De zon schijnt volop en de vakantie staat voor de deur. Kortom, de ideale tijd om je balkon of terras zomerklaar te maken. En dat hoeft helemaal niet moeilijk of duur te zijn. Je kunt het zelfs in één dag voor elkaar krijgen. Vtwonen geeft een paar stylingtips.

Frisse wind

Begin allereerst met een grote voorjaarsschoonmaak. Opruimen doet wonderen en je hebt meteen een schone lei voordat het inrichten kan beginnen. Is je balkon opgeruimd? Bedenk ook welke meubels en accessoires je nog in huis hebt staan en buiten kunt neerzetten. Dat is niet alleen een goedkope oplossing, het scheelt ook opbergruimte.

Leg een nieuw vloertje

Bepaal eerst wat voor vloer je wil voordat je begint met inrichting. Je kunt de huidige vloer schoonmaken maar dat kost best wat tijd. Houten vloertegels leg je gemakkelijk zelf en geven het balkon een mooie afgewerkte uitstraling. Je kunt ook kiezen voor donkere buitentegels, maar doseren is hierbij wel belangrijk. Zorg altijd voor een afwisseling met lichte meubels en accessoires. Anders kan het balkon of terras benauwd aanvoelen.

Slim indelen

Wie een klein balkon heeft moet slim zijn. Zoek het hogerop door een hoge stellingkast te plaatsen of hangplanten op te hangen. Zo haal je het maximale uit je kostbare vierkante meters en blijft er ruimte over op de vloer. Kies ook voor multifunctionele meubels. Een uitschuifbare eettafel is overdag een thuiswerkplek en 's avonds een gezellige grote(re) eettafel. Krukjes en poefen kunnen zowel als zitplekken als salontafels fungeren.

De juiste buitenverlichting

Een donker balkon dat verlicht is met een felle buitenlamp nodigt niet echt uit tot lange avonden buiten zitten. Een paar lampionnen of een lichtsnoer met losse lampen maken het een stuk gezelliger en geven een feestelijk gevoel. Maar ook zonder stopcontact kun je buiten licht creëren: met kaarsen, windlichten en lantaarns.

Groen paradijs

Tover je balkon om tot een groen paradijs met planten. Met plantenhangers heb je groene accenten zonder dat je veel ruimte verliest. Kleine planten - zoals pampasgras - in een pot aan de muren geven het balkon nog meer sfeer. Cactussen zijn ideaal omdat ze gemakkelijk een droogteperiode overleven. Een paar mooie plaids, kussens en kaarsen maken het helemaal af.