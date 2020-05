Wist je dat oud en nieuw heel goed samen onder één dak kunnen wonen? Juist een mix van klassiek, design en vintage kan in een interieur heel verrassend uitpakken. vtwonen geeft een paar ideeën.

Schatgraven

Met vintage items kun je een modern huis op een makkelijke manier heel persoonlijk maken. Denk aan een oude antieke kast die al jaren op zolder staat of dat ene schilderij dat van je opa is geweest. Ook kun je via Marktplaats op zoek gaan, of in een kringloopwinkel. Geef je gevonden vintage vondsten een mooie plek in huis. Zet ze onder een glazen stolp of in een oude kast. Zo krijgen ze alle aandacht die ze verdienen. Wil je jouw oude kast een opknapbeurt geven? Zo doe je dat.





Ongestoord thuiswerken

Nu veel mensen massaal thuiswerken, komt een bureau goed van pas. Ga zelf aan de slag en maak een wandbureau van berken multiplex of tover een oude eetkamertafel om tot een nieuw bureau. Het enige wat je nodig hebt is een blik verf.

Verlicht je werkplek met een oude bureaulamp en kleed het verder aan met oude prints of foto's uit een museumwinkel of die je door de jaren heen hebt verzameld. Voeg er wat meubelstukken uit verschillende tijden aan toe. Thuiswerken was nog nooit zo leuk!

Bedtijd

Ook in de slaapkamer kan de combinatie van nieuw en doorleefd heel mooi zijn. Vintage items geven een nostalgische sfeer en in een perfecte mix met nieuw komen ze nog beter tot hun recht. Zo voelt het, ook op een nieuwbouwzolder, bijna alsof je wakker wordt op een oude Parijse zolder. Combineer het met zijdezachte plaids en een mix van kussens voor een warm nestgevoel in de slaapkamer.

Kringloopwinkel

Tweedehands schatten scoren, daar moet je wel een beetje oog voor hebben. Neem een kijkje op Marktplaats of ga naar een antiekmarkt of kringloopwinkel. Bij sommige kringloopwinkels kun je zelfs online shoppen. De IJ-hallen in Amsterdam zijn een fijne plek waar je van alles kunt vinden. Of neem (vooral nu) een kijkje bij verschillende online webshops die een mix van modern en vintage aanbieden.

Hier vind je een aantal fijne adressen terug.