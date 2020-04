Kan jouw kale muur wel wat pit gebruiken? Opvallende prints - strepen, blokken of een met zorg uitgekozen kunstwerk - geven kracht aan je interieur en maken een huis persoonlijk. Zelf aan de slag? Vtwonen geeft vier slimme stylingideeën.

Strepen

Breed, smal, subtiel of opvallend gekleurd; met strepen maak je een statement in huis. Smalle strepen zorgen voor een stoer grafisch effect, terwijl brede strepen juist rust creëren. Ga aan de slag met verf of kies voor gestreept behang, dat is net zo makkelijk.

Een groot voordeel van behang met horizontale strepen is dat het een ruimte optisch breder laat lijken. Ook ziet het er een stuk sfeervoller uit dan een kale muur. Heb je weinig budget? Koop dan een paar rolletjes masking tape en plak er lekker op los.

Bloemen

Met een bloemenpatroon haal je het echte lente- of zomergevoel in huis. De combinatie van (oud)roze en groene bloemen geeft een weelderig effect, maar een zwart-wit bloemenpatroon is misschien wel net zo mooi én rustiger. Vind je het spannend om bloemen groots op je muur terug te laten komen? Gewoon een kwestie van doen, dat maakt je huis juist gedurfd en persoonlijk. Bekijk hier hoe je jouw huis met behulp van bloemen nog meer karakter geeft.



Kunst

Niets zo mooi als een opvallend kunstwerk aan de muur. Gelukkig zijn er veel (online) winkels waar je mooie en betaalbare kunst vindt. Ook slim: koop een poster in de museumwinkel of neem een kijkje bij de Kunstuitleen, kringloopwinkel of een van deze 6 adressen.



Verzameling van losse prints

Kun je niet kiezen uit al die mooie kunstwerken? Hang een paar favoriete prints als verzameling aan de muur. Vergeet niet de compositie te bepalen voordat je ze ophangt. Een handige manier om de gaten op de juiste plek te boren, dat kan soms best lastig zijn, is alle lijsten overtrekken op papier.

Knip de papieren uit en hang de vellen met een stuk tape aan de wand. Boor vervolgens op de juiste plek. Haal de papieren weg en hang de lijsten aan jouw zelfgemaakte galeriewand. Ook mooi: een of meerdere smalle houten wandplanken waarop je verschillende ingelijste kunstwerken kwijt kunt.