Door het vele thuiszitten - mét kinderen - kan het huishouden soms even op de achtergrond verdwijnen. Maar wie ontspannen op de bank wil zitten, heeft er baat bij om rust om zich heen te creëren. Met de tips van deze opruimcoaches heb je binnen dertig minuten een opgeruimder huis.

Dit heet speed cleaning. Volgens professioneel organiser Irma Spaans van het bedrijf Mijn Huis Op Orde doen we dit vaak als bezoek zich plotseling aankondigt.

“Kranten opvouwen, tijdschriften op een stapel, losse schoenen gaan uit de kamer en in de gangkast.” Ingeborg Koot, opruimexpert

"Ineens valt je oog op de spullen die al wekenlang rondslingeren: het speelgoed, de tijdschriften. De vieze vingers op de tafel, de kruimels op de vloer. Maar het opruimen hoeft geen paniekrondje te worden."

Hoe lang is er nodig voor een rondje speed cleaning?

Spaans leert haar klanten 'routinerondjes' van vijf minuten tot een half uur. Zij schakelt dan ook hulp van haar huisgenoten in. "Geef ze duidelijke en heldere opdrachten, want iedereen heeft andere gedachten over wat opgeruimd is." De ouders verzamelen bijvoorbeeld vieze vaat en zetten het in de afwasmachine, de kinderen ruimen het speelgoed op.

Wat kun je het beste doen tijdens het snelle schoonmaken?

Volgens opruimexpert bij Ik Organiseer Ingeborg Koot is het het beste om te beginnen op de verdieping waar je zit of waar het bezoek komt. Zij begint bij het aanrecht en de gootsteen. "Die vallen altijd erg in het oog. Ik denk dat mensen dit toch associëren met hygiëne. Je wil gewoon een koekje op het aanrecht kunnen leggen."

Daarna komt de eettafel. "Kranten opvouwen, tijdschriften op een stapel, losse schoenen gaan uit de kamer en in de gangkast."

Daarna zet ze de vaat in de vaatwasser, raapt ze gevallen blaadjes van haar planten op en schudt ze de kussens even recht. Daarna gaan de ramen open. "Voor wat frisse lucht."

En als je nog tijd over hebt?

Wie nog tijd over heeft, kan een stofdoek over de tafeltjes halen, zegt Spaans. Alle kruimels mogen op de vloer, want daarna komt de stofzuiger eraan te pas. "Doe dit met de Franse slag, later doe je het wel weer grondig. Haal de stofzuiger ook even over de bank."

Opruimen is voor Koot tijdens de speed cleaning belangrijker dan streeploos schoon. "Het gaat hier toch allemaal om het visuele aspect."