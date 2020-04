Wat is de beste vrijstaande vaatwasser? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Vrijstaande vaatwassers zijn minder populair dan inbouwmodellen. Maar in sommige keukens heb je geen ruimte voor een inbouwvaatwasser. Dan biedt een vrijstaand model uitkomst.

De Consumentenbond test vaatwassers op onder meer schoonwassen, programmaduur en energie- en waterverbruik. Er zijn in totaal 123 vaatwassers getest die goed verkrijgbaar zijn.

Binnen de categorie vrijstaande vaatwassers is een model van Siemens de Beste uit de Test. Een vaatwasser van Bosch is de Beste Koop.

De Siemens is in 2017 op de markt gekomen en getest. Maar deze vaatwasser is nog steeds goed verkrijgbaar en wint het van de nieuwere concurrenten. De Siemens heeft plaats voor dertien couverts (het eetgerei per persoon).

Zowel het hoofdprogramma als het ecoprogramma wassen goed schoon. Maar de vaatwasser blinkt uit in het drogen. Vooral tijdens het ecoprogramma droogt deze erg goed.

De bediening van de machine werkt prettig. De rekken in de machine zijn makkelijk in het gebruik. Ze glijden soepel en de meeste rekjes kun je naar wens inklappen of weghalen.

Een nadeel is dat de vaatwasser niet goed schoonspoelt na een wasbeurt. Daarnaast duurt ook het ecoprogramma heel erg lang.

NB. Er kwamen meer vaatwassers als Beste uit de Test. We lichten hier de vaatwasser uit die het laagst geprijsd is.



De Bosch is uit 2017 en dus ook al een paar jaar oud. Deze machine is nog steeds goed verkrijgbaar. Door de prima prijs-kwaliteitverhouding is dit model de Beste Koop. Deze vaatwasser heeft plaats voor 12 couverts.

Schoonwassen en drogen doet deze vaatwasser goed. Vooral het ecoprogramma presteert goed. Wel duurt het ecoprogramma ook bij dit model heel erg lang.

De bediening van de machine is goed. Helaas biedt de Bosch wel wat minder gebruiksgemak. Zo gaat het in- en uitruimen niet heel soepel en zijn de rekken niet prettig in gebruik. Daarnaast maakt de vaatwasser veel lawaai tijdens de wasbeurt.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.