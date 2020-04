Wat is de beste grasmaaier met snoer? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Welke grasmaaier het beste bij je past, is afhankelijk van de grootte van je gazon. Voor kleinere gazons heb je genoeg aan een handgrasmaaier. Voor heel grote gazons kies je waarschijnlijk liever een benzinemaaier of accumaaier. Maar het meest gangbaar zijn grasmaaiers met snoer.

De Consumentenbond test grasmaaiers op maaien en gebruiksgemak. In totaal zijn er 73 grasmaaiers getest die goed verkrijgbaar zijn.

Een grasmaaier van Powerplus is de Beste uit de Test. De beste prijs-kwaliteitverhouding gaat naar een model van WOLF-Garten.

Deze cirkelmaaier van Powerplus blinkt uit in zijn brede maaistrook van 46 centimeter. Ook heeft deze grasmaaier een zogenaamde mulchfunctie. Bij mulchen bedek je tijdens het maaien de grond met versnipperd gras. Dit is goed voor je gazon en je hebt minder tuinafval.

De maaiprestaties zijn goed. Hij heeft geen moeite met nat of slecht onderhouden gras. Ook moeilijk terrein kan deze grasmaaier prima aan. Het gebruiksgemak is ook goed.

Een nadeel is de prijs. Die is vrij fors. Ook maakt hij ten opzichte van andere grasmaaiers best veel lawaai.

Geef je liever wat minder geld uit? Dan is deze cirkelmaaier van WOLF-Garten een goed alternatief. Net als de Powerplus heeft deze grasmaaier een mulchfunctie. De maaistrook is wel wat smaller.

Deze grasmaaier blinkt vooral uit in gebruiksgemak. De maaiprestaties zijn wat minder goed, maar nog steeds voldoende.

Ook bij deze grasmaaier is het lawaai een nadeel. Hij scoort op dat onderdeel zelfs een onvoldoende. Je kunt dus maar beter gehoorbeschermers dragen als je met deze machine aan de slag gaat.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.