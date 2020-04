Duurzaamheid: we kunnen er anno 2020 niet omheen. Ook in huis kun je ervoor kiezen om verantwoord aan de slag te gaan met meubels van duurzame materialen. Vtwonen geeft vijf duurzame stylingideeën.

Duurzame verf

Wil je graag een wandje verven? Verf van natuurlijke grondstoffen is van hoge kwaliteit en beter voor mens, dier en milieu. Het gaat veel langer mee dan normale verf. Bovendien is het in veel winkels te vinden. Laat chemisch bewerkte verfsoorten daarentegen staan. Ze zijn giftig en nauwelijks afbreekbaar.

Als je de muur liever wil behangen in plaats van verven, kies dan voor FSC-gecertificeerd behang of rauhfaserbehang. Je ziet amper verschil, plus de keuze van dit soort behang is allesbehalve beperkt.

Materialen

Naast verf en behang zijn er veel materialen die duurzaam verantwoord zijn. Zo groeien bamboe en rotan snel en tasten ze het milieu amper aan. De meest duurzame houtsoort is hardhout met een milieukeurmerk, daarna komt naaldhout. Houd je van een industriële woonstijl? Staal is het ecologische materiaal, dat volledig recyclebaar is en niet slijt.

Groene keuken

Een duurzame keuken is gemaakt van duurzame en natuurlijke materialen zoals hout, bamboe en steen. Maar ook de materialen corian en composiet passen hier goed bij. Omdat deze materialen waterdicht en antibacterieel zijn, zijn ze geschikt om er werkbladen en spoelbakken van te maken.

Zo is corian gemaakt van acrylharsen en natuurlijke mineralen en composiet van houtvezels en gerecycled kunststof. Het zijn mooie én duurzame materialen die een basic keuken een luxe uitstraling kunnen geven.

Biologisch slapen

Wist je dat voor het telen van katoen de meest giftige stoffen worden gebruikt? Je kunt beter kiezen voor biologische materialen, die zonder landbouwgif en pesticiden worden geteeld. En geef toe: onder een dekbedovertrek van biologisch katoen slaap je toch veel lekkerder?

Aan de slag

Het kan bijna niet duurzamer: oude spullen hergebruiken. Dit pennenbakje van lege frisdrankblikjes kun je zelf maken en past helemaal bij een opgeruimde en georganiseerde thuiswerkplek. Door afval en papier te hergebruiken zorg je goed voor het milieu en het levert ook nog eens mooie kunstwerken op. Win-win! Bekijk hier hoe je zo'n pennenbakje maakt.