Droogbloemen zijn niet alleen mooi, maar ook duurzaam. Volgens trendwatcher Anna Borsboom zijn ze sinds een jaar weer hip en bij de start-up Altijd Speciaal Droogbloemen hebben ze per dag soms wel 64 bestellingen.

Droogbloemen zijn absoluut een trend, ziet trendwatcher Anna Borsboom. "Sinds een jaar valt het me echt op op de beurzen. Ik zag al eerder dat een verse bloem niet per se meer het criterium is. Ook neppe bloemen, van pastic, zijde of papier, zie je steeds meer. Maar vorig jaar september zag ik droogbloemen voor het eerst echt op de grote beurs in Parijs en waren ze heel goed zichtbaar."

Waar koop je droogbloemen?

"Het valt me op dat de gewone bloemist inmiddels ook droogbloemen aanbiedt", vertelt Borsboom. Maar er zijn ook online steeds meer websites die de gedroogde stengels aanbieden. Bijvoorbeeld Altijd Speciaal - Droogbloemen van Carmen en haar broer Danny de Bruin.

“Hele neppe, rare, speelse kleuren zijn trendy.” Anna Borsboom, trendwatcher

Zij begonnen hun website afgelopen november, vertelt Carmen de Bruin. "Ik heb zelf een bloematelier gehad en zag hoe populair droogbloemen werden. Ik wilde ze aanbieden, omdat ik ze zelf ook zo mooi en ook duurzaam vind."

Het gaat inmiddels heel hard, zegt De Bruin. Soms hebben ze wel 64 bestellingen per dag, en dan is het niet eens het aantal boeketten. "Het is gekkenwerk, maar ook heel erg leuk."

Bloemen hang je op z'n kop om ze te laten drogen (Beeld: 123RF)

Welke droogbloemen zijn er?

Volgens De Bruin zijn droogbloemen een toevoeging aan normale bloemen. Ze horen erbij. Bij hen gaan vooral de gekleurde droogbloemen heel hard. Die worden veelal gespoten, want wanneer je zelf bloemen droogt, worden ze in de meeste gevallen bruinig.

Volgens Borsboom zijn 'hele neppe, rare, speelse kleuren' trendy, maar ze ziet ook veel natuurlijke bossen voorbijkomen. "Je ziet de trend van milieubewust zijn en de natuur daarin terugkomen. De hang naar natuurlijke materialen, het bewuster leven en het bewuster omgaan met materialen en grondstoffen."

Wat is het voordeel van droogbloemen?

Volgens Borsboom schelen droogbloemen algauw 15 euro in de week. Het is één keer een uitgave - tenzij je zelf je bloemen droogt - en dan blijven de bloemen zo een paar jaar goed. Andere boeketten hoeven dan in principe niet gekocht te worden. "Als je ze niet ergens zet waar ze vettig en dan stoffig worden - zoals in de keuken - dan gaan ze net zo lang mee als een gewone vaas."

Het enige wat af en toe gedaan moet worden, is ze stofvrij maken. Volgens De Bruin doe je dat door ze mee naar buiten te nemen en even licht te schudden. Ook raadt ze aan om de bloemen niet in de tocht of vlakbij een open haard te zetten en ze niet te vaak in een andere vaas te zetten. "Ze gaan toch iets eerder kapot dan normale boeketten."

Hoe droog je bloemen zelf?

Dit is een leuk doe-het-zelf-projectje, zegt Borsboom. "Je hangt de bloemen op z'n kop. Maar niet elke bloem leent zich ervoor. Met narcissen en tulpen hoef je het niet te proberen."

Bijna alle bloemen die in de tuin groeien, kunnen worden gebruikt, zegt De Bruin. Officieel komen droogbloemen ook niet uit kassen, maar groeien ze in de zon. "Je knipt ze af en hangt ze op hun kop. Dan behouden ze hun kleur het beste."