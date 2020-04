Het is even niet anders: ook met Pasen moeten we binnenblijven. Gelukkig zijn er veel manieren om het ultieme paasgevoel in huis te halen. Van een mooie, glazen vaas met bloesemtakken tot een feestelijk gedekte tafel: vtwonen geeft een paar ideeën.

Een vaas vol takken

Wat niet mag ontbreken in een voorjaarshuis? Paastakken! Koop een paar mooie bloesemtakken bij de bloemist of sprokkel ze zelf bij elkaar in het bos. Zet ze in een vaas en versier de takken met glazen eitjes of houten hangers. Er zijn veel online winkels waar je de mooiste paashangers en bijzondere pastelkleurige vazen kunt vinden.

Pasteltinten

Naast lentebloemen en takken geven we ons huis graag kleur met accessoires in lichte pastelkleuren. Mix en match met zachtroze, groen en ijsblauw, en combineer het palet met natuurlijke materialen als rotan en hout. Ben je bang dat een pastel kleurpalet in jouw huis te zoet of romantisch wordt? Combineer de pastelkleuren dan met strakke lijnen, felle kleuren en een frisse basis. Lees er hier meer over.

Feestelijke paastafel

Een paasbrunch met familie en vrienden moeten we dit jaar helaas laten schieten, maar dat betekent niet dat we de tafel niet mooi kunnen dekken. Hierbij vormt mooi tafellinnen de basis. Kies gerust voor een wat groter exemplaar. Een tafelkleed mag best een beetje op de grond hangen, dat staat juist extra feestelijk. Dek de tafel met een mix van kandelaren, servetten en stijlvolle borden, bestek en wijnglazen. Meer ideeën om de tafel sfeervol te dekken vind je hier.

Zelf aan de slag

Ben je uitgekeken op je eigen servies? Geef je servies een kleur met porseleinverf of schrijf er je favoriete quote op. Je kunt ook een paar goedkope borden kopen bij de kringloop, die je binnen een handomdraai met verf een persoonlijke touch geeft. Zet je handbeschilderde servies op de paastafel, hang het aan de muur of geef een bordje cadeau.